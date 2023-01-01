Моноклональные антитела – белки-антитела, произведенные идентичными иммунными клетками, которые являются потомками одной и той же клетки. Можно получить моноклональные антитела, которые будут специфически связывать практически любой требуемый белок. Поэтому моноклональные антитела широко используются в медицине в терапии злокачественных, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, при лечении отторжения пересаженных органов, реакции «трансплантат против хозяина» и т. п., а также в диагностических исследованиях.

Моноклональные антитела уже более 20 лет являются частью противоопухолевой терапии при некоторых диагнозах, и сфера их применения расширяется.

Например, ритуксимаб связывается с определенным белком на поверхности В-лимфоцитов, тем самым способствуя их разрушению, и, таким образом, эффективен при терапии многих В-клеточных лимфом. А бевацизумаб используется при целом ряде разных опухолей: он связывает вещество, которое стимулирует развитие сосудистой сети опухоли, в результате кровоснабжение опухоли ухудшается и ее рост подавляется.

Международные непатентованные названия лекарств, относящихся к моноклональным антителам, оканчиваются на –маб (от английского monoclonal antibody). Наиболее известные противоопухолевые препараты, относящиеся к моноклональным антителам, – ритуксимаб («Мабтера», «Ацеллбия»), бевацизумаб («Авастин»), трастузумаб («Герцептин»), цетуксимаб («Эрбитукс») и некоторые другие. Среди новейших препаратов противоопухолевой иммунотерапии можно назвать, в частности, ниволумаб («Опдиво»), пембролизумаб («Китруда»), ипилимумаб («Ервой»).

Существуют также комбинированные лекарства, состоящие из моноклонального антитела и собственно противоопухолевого агента. Пример – брентуксимаб ведотин («Адцетрис»). Новый тип лекарств – биспецифические моноклональные антитела, которые связывают одновременно две мишени; так, активно используется гематологами блинатумомаб («Блинцито»).