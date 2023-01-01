Моноциты – одна из разновидностей лейкоцитов, белых клеток крови. Моноциты наряду с лимфоцитами относятся к агранулоцитам, то есть к лейкоцитам, цитоплазма которых не содержит зёрен (гранул). В норме моноциты составляют 3-11% лейкоцитов крови. Повышенный уровень моноцитов называется моноцитозом, а пониженный – моноцитопенией.

Характерная черта моноцитов – способность к фагоцитозу, то есть к поглощению различных чужеродных частиц и клеток. Моноциты играют заметную роль в защите организма от инфекций. Кроме того, моноциты участвуют в регуляции иммунной системы и контроле за свертываемостью крови.

Моноциты сравнительно недолго живут в крови. Через 2-3 дня они мигрируют в ткани, где созревают в тканевые макрофаги.



Моноциты