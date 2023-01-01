Нейролейкемией называют поражение центральной нервной системы (головного и спинного мозга) лейкемическими клетками. Нейролейкемия является одним из возможных проявлений острых лейкозов, преимущественно острого лимфобластного лейкоза.

Клинические признаки нейролейкемии могут включать в себя головную боль, тошноту и рвоту, косоглазие, парезы и параличи черепно-мозговых нервов, судороги и другие неврологические симптомы.

Для подтверждения или исключения нейролейкемии делают пункцию спинномозгового канала, чтобы получить образец спинномозговой жидкости (ликвора) для анализа на присутствие лейкемических клеток.

Лекарства для лечения и профилактики нейролейкемии также вводятся непосредственно в спинномозговой канал – интратекально, посредством люмбальных пункций. Другой возможный способ - введение препаратов в ликвор через резервуар Оммайя, специальное устройство, подсоединенное к одному из желудочков (полостей) головного мозга.

Для лечения нейролейкемии используют метотрексат, цитарабин и глюкокортикостероиды. В сочетании с химиотерапией при нейролейкемии иногда применяется также краниальное облучение, то есть облучение головы, по специально разработанной программе.