Нейтрофилы, или нейтрофильные гранулоциты – самая многочисленная разновидность лейкоцитов. Зрелые сегментоядерные нейтрофилы у здорового взрослого человека составляют 47-72% всех лейкоцитов крови; в анализе крови определяются также незрелые палочкоядерные нейтрофилы, доля которых в норме составляет 1-6%. Повышенное содержание нейтрофилов в крови называется нейтрофилией; пониженное – нейтропенией. Отличить нейтрофилы от других гранулоцитов (эозинофилов и базофилов) можно по окрашиванию зерен в их цитоплазме специальными красителями.

Нейтрофилы играют огромную роль в защите организма от инфекционных заболеваний, особенно бактериальных и грибковых. Нейтрофилы способны покидать кровяное русло и устремляться к очагу инфекции, принимая активное участие в развитии воспаления. Они также обладают способностью поглощать и разрушать чужеродные частицы – бактерии и грибы. Этот процесс называется фагоцитозом. Повышенная продукция нейтрофилов и их миграция к очагу инфекции часто являются первым ответом организма на инфекционное заболевание.



Нейтрофил