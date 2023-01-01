Очистка донорского трансплантата

При трансплантации гемопоэтических стволовых клеток смесь донорских клеток перед введением порой подвергают процедуре дополнительной сортировки, которую называют очисткой трансплантата. Так, это обычно делается в случаях неполной тканевой совместимости между донором и реципиентом – например, при гаплоидентичной трансплантации, когда донором становится один из родителей больного ребенка (или другой частично совместимый с ним родственник). Но и при трансплантациях от совместимого неродственного донора очистка часто желательна.

В чем заключается процедура очистки? Чем ниже степень совместимости между донором и реципиентом, тем серьезнее риск иммунных осложнений трансплантации, таких как тяжелые формы реакции «трансплантат против хозяина». Чтобы снизить этот риск для пациента, необходимо произвести предварительную обработку трансплантата, который фактически представляет собой смесь взятых у донора клеток. В ходе этой обработки из смеси целенаправленно удаляются именно те клетки (Т-лимфоциты), которые главным образом «отвечают» за иммунные осложнения после трансплантации. Кроме того, возможен и отбор именно тех клеток, которые необходимы для успеха трансплантации, и сейчас эти дополнительные клеточные технологии также применяются все чаще.

Сложная процедура разделения клеточной смеси производится с использованием специального прибора — клеточного сепаратора. На трансплантат воздействуют моноклональными антителами, соединенными с магнитными частицами. В результате те или иные определенные клетки в смеси присоединяются к ним, приобретают магнитные свойства и могут быть выделены на специальной колонке.

Колонки для клеточного сепаратора представляют собой дорогостоящие расходные материалы. К сожалению, их закупки, как и закупки необходимых реактивов, далеко не всегда обеспечиваются за счет государственного бюджета, и необходима помощь благотворителей.