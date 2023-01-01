Паллиативная терапия – лечение, направленное не на излечение основного заболевания, а на облегчение симптомов.

В России, однако, понятие паллиативной (симптоматической) терапии традиционно трактуется более узко – как меры для облегчения состояния больных в тех случаях, когда нет надежды на излечение. Такое лечение позволяет уменьшить боль, страдания и дискомфорт, повысить качество жизни больных, а в ряде случаев и добиться некоторого увеличения ее продолжительности.

Чаще всего речь о паллиативной терапии возникает при онкологических заболеваниях, когда больной признан неизлечимым. Необходимость в такой терапии может возникнуть и при других тяжелых болезнях, включая хронические прогрессирующие заболевания центральной нервной системы, легких, почек и других органов, а также при СПИДе.

Одним из важных компонентов паллиативной терапии онкологических больных является контроль боли. Существенна также коррекция разнообразных расстройств, которые могут возникнуть у больного: тошноты и рвоты, нарушений обмена, кровотечений, инфекционных осложнений. Необходимо решение проблем, связанных с организацией ухода за больным, питания, передвижения. Наконец, на этапе паллиативного лечения многим больным и членам их семей требуется психоэмоциональная поддержка.

Паллиативная помощь может оказываться как на дому, так и в специализированных медицинских учреждениях для паллиативного ухода – хосписах. В хосписах принимаются меры не только для облегчения боли и других тяжелых симптомов, но и для предоставления нужного ухода, обеспечения психологической поддержки, удовлетворения различных потребностей больного.