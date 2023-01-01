Панцитопенией называют дефицит (различной степени) всех трех видов клеток крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Глубокая панцитопения опасна для жизни.

Панцитопения может развиваться как проявление различных заболеваний, таких как врожденные и приобретенные апластические анемии, миелодиспластические синдромы, гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз и др. Кроме того, панцитопения может возникнуть в результате цитостатической химиотерапии онкологических заболеваний, а также облучения.

Панцитопения обнаруживается по результатам обычного анализа крови. Для определения ее причин может быть необходимо исследование костного мозга.

Панцитопения характеризуется сочетанием симптомов, обусловленных дефицитом различных клеток крови. Недостаток тромбоцитов (тромбоцитопения) проявляется развитием кровотечений и кровоизлияний, беспричинным образованием синяков; недостаток лейкоцитов (лейкопения) ведет к пониженной сопротивляемости инфекциям; недостаток эритроцитов и низкий уровень гемоглобина (анемия) сопровождаются утомляемостью, слабостью, бледностью, одышкой, учащенным сердцебиением, плохой переносимостью физических нагрузок. Тяжесть клинических проявлений зависит от глубины и продолжительности панцитопении.

Панцитопения требует лечения как отдельных симптомов, так и основного заболевания, послужившего причиной ее развития. Важна адекватная коррекция, в том числе с использованием заместительной трансфузионной терапии (переливаний компонентов крови).