Кровь состоит из клеток (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) и жидкой среды, в которой эти клетки находятся. Эта жидкая среда, составляющая несколько больше половины всего объема крови, называется плазмой крови.

Плазма – однородная жидкость желтоватого цвета, представляющая собой водный раствор многочисленных веществ, необходимых для жизнедеятельности организма. Это белки (альбумин, иммуноглобулины, фибриноген, ферменты и т.д.), углеводы, жиры, соли, гормоны, витамины и другие химические соединения. Плазма крови, из которой удален фибриноген (белок, играющий ключевую роль в процессе свертывания крови), называется сывороткой крови.

В медицине большое значение имеет донорство плазмы для переливаний и для производства важнейших препаратов: факторов свертывания крови, альбумина, иммуноглобулинов. Донорскую плазму удобно получать методом афереза (в этом случае говорят о плазмаферезе), но можно и выделять из сданной донором цельной крови.