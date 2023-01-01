Посевом называют помещение образцов тканей и сред из организма больного (таких как кровь, моча, кал, мокрота, смывы со слизистых оболочек, отделяемое из ран, частицы кожи и т.п.) в специальные условия с целью выявления возбудителей инфекций, обычно бактерий и грибов, и подбора медикаментов для терапии.

Посев производится следующим образом. При подозрении на инфекцию для анализа берутся образцы той ткани, где производится поиск микроорганизмов – возбудителей инфекции. Образцы помещаются в стерильные сосуды, где созданы благоприятные условия для размножения микроорганизмов. В течение нескольких дней сосуды выдерживаются при определенном температурном режиме, и при наличии инфекционных агентов там вырастают микробные культуры. Анализируя их, выясняют природу обнаруженных микроорганизмов и изучают их чувствительность к различным лекарственным препаратам, что позволяет определить наиболее эффективные средства лечения.