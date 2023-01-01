Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – метод исследования внутренних органов и тканей тела, позволяющий оценить интенсивность обмена и транспорта веществ в различных областях организма.

Для проведения ПЭТ больному внутривенно вводят радиофармпрепарат (РФП) – биологически активное соединение, меченное испускающим позитроны (особый тип частиц) радиоактивным изотопом. Чаще всего используется фтордезоксиглюкоза, меченная радиоактивным изотопом 18F (F-ФДГ), но возможны и другие вещества.

При радиоактивном распаде РФП возникает излучение. Чем больше интенсивность обмена веществ в той или иной области, тем больше радиофармпрепарата будет там накапливаться и, соответственно, тем сильнее будет обнаруживаемое прибором «свечение» от этих участков. При этом, в отличие от сцинтиграфии, где также используются РФП, ПЭТ позволяет получать подробные трехмерные изображения интересующих врача участков тела.

Позитронно-эмиссионная томография играет большую роль в онкологии. Она полезна для диагностики опухолей, а особенно – для оценки ответа на лечение (скажем, при многих лимфомах это исследования считается своего рода золотым стандартом). Диагностическая ценность ПЭТ неодинакова для разных опухолей. Помимо онкологии, ПЭТ применяется также в неврологии и кардиологии.

В современных приборах ПЭТ может комбинироваться с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ исследования). При этом ПЭТ используется для идентификации опухолей, а КТ позволяет определить их точную локализацию.

Применение ПЭТ связано с некоторой лучевой нагрузкой на организм, поэтому ПЭТ противопоказана беременным, а у маленьких детей производится в ограниченном числе случаев и только по строгим показаниям.



Прибор для ПЭТ/КТ исследований