Приживление трансплантата, отторжение трансплантата

При трансплантации костного мозга приживлением трансплантата называют состояние, когда трансплантированные гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) заселяют костный мозг больного и начинают производить новые клетки крови.

В первое время после трансплантации наблюдается состояние глубокой цитопении - следствие терапии кондиционирования. Первые признаки приживления, как правило, возникают через 2-4 недели; они заключаются в том, что в крови больного обнаруживаются новые лейкоциты, тромбоциты и эритроциты (при аллогенной трансплантации – донорские). Пороговым значением обычно считается уровень лейкоцитов около 1 тысячи на 1 мм3 (нейтрофилов – около 0.5 тысячи на 1 мм3); по достижении этого уровня можно говорить о начале приживления. Контролируются также уровни других клеток крови; так, при уровне тромбоцитов более 50 тысяч на 1 мм3 можно констатировать начало их восстановления. По мере приживления угроза инфекций и кровотечений у больного постепенно уменьшается. Однако полное приживление может занять довольно долгое время.

Скорость приживления трансплантата зависит от разных факторов. Например, если содержание ГСК в трансплантате сравнительно низко, приживление идет медленнее (такое бывает, например, при трансплантациях пуповинной крови). Для более быстрого восстановления показателей крови могут использоваться, например, факторы роста.

К сожалению, в некоторых случаях успешного приживления трансплантата не происходит. При аллогенной трансплантации это может быть связано с иммунной атакой организма на «чужие» клетки; в этом случае говорят об отторжении трансплантата. Отторжение может быть зафиксировано вскоре после трансплантации, но может развиться и через некоторое время – иногда довольно значительное – после первичного приживления донорских клеток.

Благодаря применению иммуносупрессивной терапии отторжение происходит в сравнительно редких случаях, но если все же происходит, то представляет серьезную опасность. Иногда при развитии отторжения производят дополнительное введение донорских клеток или повторную трансплантацию от другого донора. Риск отторжения повышается при неполной совместимости донора и реципиента, после множественных переливаний компонентов крови, предшествовавших трансплантации, и в некоторых других случаях.