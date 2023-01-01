Пункцией называется прокол полости, органа или опухолевого образования с целью получения материала для исследования, введения лекарства, удаления жидкости и т. п.

Так, костномозговая пункция применяется для взятия образца костного мозга с целью его последующего анализа. Как правило, при этом производится прокол кости таза (пункция подвздошной кости) или грудины (стернальная пункция); у маленьких детей может производиться пункция верхней трети большеберцовой кости или пяточной кости.

Спинномозговую жидкость для анализа получают путем люмбальной пункции, когда иглу вводят в спинномозговой канал на уровне поясничного (люмбального) отдела позвоночника. Люмбальные пункции применяются для получения образцов ликвора для исследования при нейроинфекциях, опухолях мозга, лейкозах (для подтверждения или исключения нейролейкемии). С помощью люмбальных пункций при необходимости также вводят лекарства для лечения этих заболеваний; в этих случаях говорят об интратекальном введении.

В различных ситуациях используют также и другие пункции: плевральные, перикардиальные, внутрисуставные и т.п. Пункции обычно производят под местным или общим обезболиванием.