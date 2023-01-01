Ремиссией называют исчезновение или уменьшение признаков заболевания. В гематологии и онкологии различают полную и частичную ремиссию. При полной ремиссии происходит исчезновение как наблюдаемых симптомов заболевания, так и всех его признаков, определяемых в ходе стандартных лабораторных исследований. При частичной ремиссии признаки болезни в той или иной мере сохраняются.

Во многих случаях после определенной продолжительности полной ремиссии (срок зависит от конкретного диагноза и может составлять, например, пять или десять лет) пациент считается полностью вылечившимся от онкологического или онкогематологического заболевания. Это означает, что вероятность рецидива для него уже мало отличается от вероятности этого заболевания для обычного, ранее не переболевшего, человека.

Для лейкозов различают такие состояния, как: