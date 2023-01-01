Ретикулоциты – незрелые эритроциты, которые обнаруживают при специальном окрашивании мазков крови по наличию в них особой зернисто-нитчатой субстанции.

Нормальное содержание ретикулоцитов составляет до 1% от общего числа эритроцитов крови. Исследование содержания ретикулоцитов производится с диагностической целью (в первую очередь при анемиях), так как оно позволяет оценить интенсивность продукции новых эритроцитов. Интерпретацию анализа в комплексе с другими клинико-лабораторными данными проводит врач-гематолог.



Ретикулоцит



Обычный эритроцит