Рецидивом называется возвращение болезни через то или иное время после наступления ремиссии.

При онкологических и гематологических заболеваниях риск развития рецидива зависит от характера болезни, полученного лечения и многих других составляющих. При этом основной причиной рецидивов являются оставшиеся в организме после лечения опухолевые клетки.

Как правило, в случае онкологических и онкогематологических болезней рецидив означает худший прогноз по сравнению с первичным заболеванием, так как опухолевые клетки становятся все более устойчивыми к проводимому лечению. При этом имеет значение срок возникновения рецидива: ранние рецидивы обычно означают худший прогноз, чем поздние.

Тем не менее рецидив не означает приговор. Существует понятие терапии второй, третьей, четвертой линии, которая во многих случаях может помочь, если после обычной терапии (первой линии) болезнь вернулась. Для лечения рецидивов лейкозов может использоваться противорецидивная терапия или трансплантация костного мозга.