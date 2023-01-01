Резервуар Оммайя – устройство для введения лекарственных препаратов в желудочки головного мозга (полости, содержащие ликвор). Посредством хирургической операции небольшой силиконовый резервуар имплантируют под кожу головы; к нему подсоединен катетер, ведущий в один из боковых желудочков мозга. Через этот резервуар и вводятся препараты.

Использование резервуара Оммайя связано с тем, что лекарства, вводимые внутривенно или другими стандартными способами, обычно плохо поступают в центральную нервную систему: в организме существует так называемый гематоэнцефалический барьер, который препятствует проникновению посторонних веществ из крови в мозг. Чтобы обойти этот барьер, препараты приходится вводить непосредственно в ликвор – жидкость, окружающую головной и спинной мозг.

Резервуар Оммайя используется для лечения опухолей и инфекций центральной нервной системы, нейролейкемии и т.д. Показания для его установки определяют лечащий врач и нейрохирург с учетом характеристик заболевания и особенностей проводимого лечения.

