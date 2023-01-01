Резус-фактор

Резус-фактором (Rh) называется определенный белок-антиген, который может присутствовать на поверхности эритроцитов - красных клеток крови. Резус-положительными называются люди, имеющие этот антиген, а резус-отрицательными - те, у кого его нет. (Точнее, в резус-систему входит несколько различных белков-антигенов, но для простоты обычно рассматривается один из них, играющий наиболее существенную роль.) В среднем около 85% европейцев резус-положительны.

Резус-принадлежность больного учитывается при подборе донора для переливания компонентов крови. Если резус-отрицательному больному перелить эритроциты от резус-положительного донора, у больного начнется выработка антител на чужеродный ему белок. Возникает опасность развития гемолиза – разрушения эритроцитов. Поэтому резус-отрицательным реципиентам следует переливать эритроциты от резус-отрицательных доноров.

Резус-принадлежность также может играть существенную роль при беременности. Если женщина резус-отрицательна, а плод резус-положителен, в организме матери могут вырабатываться антитела к резус-антигену на эритроцитах плода (резус-конфликт); эти антитела, проходя через плаценту, способны вызвать гемолиз в крови у плода. Вероятность неблагоприятных последствий повышается при каждой последующей беременности, сопровождающейся резус-конфликтом. Существующие методы наблюдения, профилактики и лечения позволяют снизить опасность тяжких осложнений.