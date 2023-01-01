Сóлидными (от английского solid – твердый) называют негемопоэтические опухоли, то есть опухоли, развившиеся не из клеток кроветворной системы. Солидные опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными, но чаще, говоря о них, подразумевают именно злокачественные опухоли.

Среди солидных опухолей детского возраста наиболее распространены опухоли головного мозга. Известны также солидные опухоли нервной ткани (нейробластома), почек (нефробластома), костей (остеосаркома, саркома Юинга и др.), мягких тканей (рабдомиосаркома и др.), печени (гепатобластома), глаз (ретинобластома), некоторых других органов и тканей. Некоторые из этих опухолей – такие как нейробластома, ретинобластома или нефробластома – встречаются почти исключительно у детей; другие могут возникать в любом возрасте, но у детей имеют свои особенности. Многие опухоли, встречающиеся в раннем детском возрасте, имеют эмбриональную природу, то есть возникают из зародышевых клеток.

Раковые опухоли (карциномы) различных органов, характерные для взрослого возраста, у детей практически не встречаются.