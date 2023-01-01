Стереотаксическая радиохирургия представляет собой процедуру, при которой для удаления патологического очага (опухоли, мальформации) используется излучение. Процедура облучения при этом требует предварительного высокоточного трехмерного планирования и осуществляется таким образом, чтобы лучи из различных точек «сходились» в зоне опухоли. При этом клетки опухоли разрушаются, в то время как окружающие нормальные ткани получают существенно меньшую дозу облучения и страдают сравнительно мало.

Существует несколько технологий стереотаксической радиохирургии. Так, при использовании аппарата «Гамма-нож» нужная зона одновременно облучается гамма-лучами из многих разных точек (см. схему): положение источников излучения относительно головы жестко фиксировано таким образом, чтобы лучи из этих источников сходились именно в зоне опухоли. Облучение проводится однократно. В аппарате «Кибер-нож» рентгеновские лучи из разных точек «поступают» к опухоли не одновременно, а последовательно, по мере того как робот-манипулятор перемещает источник излучения. Это позволяет облучать в том числе и движущиеся цели (например, опухоли, положение которых смещается в ходе дыхания человека). Облучение можно проводить в ходе нескольких сеансов.

Существуют и другие технологии стереотаксической радиохирургии. У каждой из них своя сфера применения.

Стереотаксическая радиохирургия может использоваться не во всех случаях. Эффект от радиохирургии обычно проявляется не сразу, поэтому она часто неприменима в ситуациях, когда нужно срочное вмешательство. Объем опухоли-мишени должен быть достаточно малым — только тогда можно обеспечить ее прицельное облучение без значительной лучевой нагрузки на прилегающие здоровые ткани. Есть и другие ограничения. Но во многих случаях именно лечение на аппарате «Гамма-нож» или «Кибер-нож» является наиболее эффективным и наименее травматичным методом.

Гамма-нож (схема)