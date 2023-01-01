Сцинтиграфия – метод исследования органов и тканей с помощью радиоактивных изотопов. Изотопы вводят в составе радиофармпрепаратов (РФП), которые накапливаются в определенных тканях организма. Изучая интенсивность излучения радиоактивного изотопа, можно видеть, где происходит накопление РФП.

Так, при поиске патологий костей используется сцинтиграфия скелета. Для этого обычно применяются фосфорсодержащие соединения радиоактивного металла – технеция. Эти соединения обладают сродством к костной ткани, причем их усиленное накопление происходит в местах опухолевого роста или аномальных перестроек костной ткани. Соответственно, при сцинтиграфии костей (остеосцинтиграфии) эти места обнаруживают по более интенсивному «свечению». Остеосцинтиграфия широко применяется для оценки распространенности костных опухолей, поиска метастазов других опухолей в кости, а также других патологий костей.

При других диагностических исследованиях используются другие РФП. Так, для оценки распространенности нейробластомы применяют сцинтиграфию с метаиодобензилгуанидином (MIBG), меченным радиоактивным йодом-123.

Сцинтиграфия используется в качестве диагностического инструмента не только в онкологии, но и в других областях медицины: в кардиологии, неврологии, при диагностике заболеваний щитовидной железы, печени, легких и т. п.

Применение сцинтиграфии, как и других радиоизотопных исследований, связано с некоторой лучевой нагрузкой на организм.