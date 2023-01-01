Таргетная терапия (от английского слова target – «цель», «мишень»), молекулярно-таргетная терапия – одно из основных направлений современной противоопухолевой терапии. В отличие от цитостатической химиотерапии, которая неизбирательно блокирует размножение любых быстро делящихся клеток, таргетная терапия блокирует конкретные механизмы действия определенных молекул, необходимые для развития опухоли.

Таргетная терапия в настоящее время является одним из самых перспективных направлений лечения злокачественных заболеваний, так как она специфична именно для конкретного заболевания или варианта заболевания (и, следовательно, может быть при нем наиболее эффективной) и в то же время, как правило, обладает существенно меньшей токсичностью.

Классическим примером таргетного препарата является иматиниб («Гливек»), совершивший революцию в лечении хронического миелоидного лейкоза в первые годы XXI века и применяемый также при некоторых других заболеваниях. Развитие хронического миелоидного лейкоза связано с тем, что в результате хромосомной транслокации возникает химерный белок, называемый BCR-ABL. Аномальная активность этого белка-фермента вызывает избыточное размножение клеток. Иматиниб связывается с этим белком и подавляет его активность. Этот препарат эффективен примерно в 70% случаев хронического миелолейкоза, в других случаях приходится использовать его аналоги, также относящиеся к таргетным препаратам.

Другие примеры таргетных противоопухолевых лекарств – дазатиниб («Спрайсел»), нилотиниб («Тасигна»), бортезомиб («Велкейд», «Бартизар»), кризотиниб («Ксалкори»), вемурафениб («Зелбораф»), сорафениб («Нексавар»), руксолитиниб («Джакави») и прочие.

Разновидностью таргетной терапии является иммунотерапия – применение моноклональных антител. Эти антитела могут, например, связываться с определенными опухолевыми клетками, вызывая их уничтожение иммунной системой организма, или с определенными важными для опухоли белками, влияя на их активность.