Трансплантатом называется донорский орган или ткань, пересаживаемый больному. Соответственно, при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) трансплантат представляет собой смесь клеток, которая должна содержать ГСК в количестве, достаточном для приживления в костном мозге больного и восстановления кроветворения. Источником этих клеток может служить костный мозг, периферическая кровь или пуповинная кровь. При трансплантации ГСК суспензия клеток вводится в кровоток реципиента. Перед введением трансплантата может потребоваться его специальная обработка (удаление определенных клеток и т.п.).

При аутологичной трансплантации ГСК и при трансплантации пуповинной крови проходит довольно значительное время между взятием клеток для трансплантации и собственно трансплантацией. Поэтому суспензию клеток замораживают для длительного хранения, а перед введением пациенту размораживают. Однако при аллогенных трансплантациях костного мозга и стволовых клеток периферической крови замораживание обычно не используют, и тогда введение клеток необходимо произвести в течение не более чем 48 часов после забора трансплантата. В этом случае своевременная доставка трансплантата в клинику является важнейшим условием успешного проведения трансплантации ГСК.