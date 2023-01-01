Трансплантация пуповинной крови – одна из разновидностей трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (другие варианты - трансплантация костного мозга и трансплантация стволовых клеток периферической крови). Дело в том, что в период внутриутробного развития плода кровь в пуповине и плаценте содержит различные стволовые клетки, включая гемопоэтические стволовые клетки (ГСК). После рождения ребенка эту кровь можно собрать и сохранить в замороженном виде в специальном банке пуповинной крови. Перед замораживанием крови производят типирование ее клеток. Если в результате подбора по принципу тканевой совместимости впоследствии выяснится, что клетки именно этого образца пуповинной крови пригодны для трансплантации какому-либо больному, то образец можно разморозить и ввести пациенту.

При использовании пуповинной крови как источника ГСК для трансплантации снижается вероятность тяжелых форм реакции «трансплантат против хозяина». Однако приживление часто происходит медленно из-за ограниченного количества ГСК в трансплантате. Чем больше вес больного, получающего трансплантацию, тем более существенной может быть эта проблема.

Донорство пуповинной крови для ее сохранения в банке и возможного будущего использования при неродственных трансплантациях – безвозмездная процедура, производимая с согласия родителей ребенка.

Разумеется, возможна и порой применяется также родственная трансплантация пуповинной крови больному от новорожденного брата или сестры.

Нужно также сказать два слова о широко рекламируемых сейчас коммерческих банках пуповинной крови. В отличие от «бесплатных» банков, коммерческие банки направлены на возможное использование сохраняемой крови не для аллогенных, а для аутологичных трансплантаций - то есть для трансплантаций детям их собственной пуповинной крови в случае серьезных заболеваний. Однако у неясно, насколько это перспективно с медицинской точки зрения, и поэтому многие врачи неоднозначно относятся к таким банкам.