Трансплантация стволовых клеток периферической крови (трансплантация периферических стволовых клеток, ТПСК, ТСКПК) – одна из разновидностей трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (другие варианты - трансплантация костного мозга и трансплантация пуповинной крови).

Возможность использовать ТПСК связана с тем, что гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) спосообны выходить из костного мозга в кровь, текущую по кровеносным сосудам. Обычно таких клеток в крови очень мало, но можно усилить их выход в кровь при помощи определенных лекарств. Эта процедура называется мобилизацией ГСК. В течение нескольких дней лекарство (например, один из препаратов Г-КСФ - гранулоцитарного колониестимулирующего фактора) подкожно вводят донору, после чего нужные клетки можно выделять из крови путем афереза до получения их нужного количества. При неэффективности стандартных лекарств может быть использован также плериксафор (“Мозобаил”).

При ТПСК, в отличие от трансплантации костного мозга, не нужны анестезия и госпитализация донора. Побочные эффекты от введения Г-КСФ, отчасти напоминающие симптомы гриппа, обычно не слишком сильны и быстро проходят.