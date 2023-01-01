Тромбоцитопения – снижение количества тромбоцитов в крови по сравнению с нормой. Cнижение уровня тромбоцитов до 100 тысяч на 1 мм3 никак внешне не проявляется, но если тромбоцитов становится меньше 30-50 тысяч на 1 мм3, возможны проблемы со здоровьем, а при уровне тромбоцитов ниже 10-20 тысяч на 1 мм3 необходима госпитализация.

Так как тромбоциты необходимы для свертывания крови, то основной признак тромбоцитопении – повышенная кровоточивость. Без явной внешней причины появляются синяки. Возникают трудноостанавливаемые кровотечения не только из любых ран, но и из неповрежденных слизистых оболочек носа, десен и т.д. Видны подкожные кровоизлияния: точечные (петехии) и более крупные (экхимозы). В редких случаях при глубокой тромбоцитопении в результате травмы возможно кровоизлияние в мозг.

Тромбоцитопения может возникнуть при многих болезнях кроветворной системы, а также по другим причинам, включая использование некоторых лекарств (например, цитостатиков). Лечение тромбоцитопении зависит от того, по какой причине произошло снижение числа тромбоцитов.