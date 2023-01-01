Тромбоциты, или кровяные пластинки – мелкие плоские клетки крови, по размеру намного меньше эритроцитов и лейкоцитов. Средный срок жизни тромбоцитов – около одной недели; нормальный уровень тромбоцитов у взрослого человека – приблизительно 150-400 тысяч на 1 мм3.

Основная функция тромбоцитов – участие в свертывании крови. В ходе этого сложного процесса тромбоциты как бы прилипают к внутренней поверхности поврежденного кровеносного сосуда и друг к другу. Образуется кровяной сгусток, задерживающий кровотечение. После этого происходит заживление поврежденной сосудистой стенки, в котором играют существенную роль вещества, выделяемые тромбоцитами.

Низкий уровень тромбоцитов (тромбоцитопения) опасен из-за возможного возникновения трудно останавливаемых кровотечений и внутренних кровоизлияний. В то же время при слишком высоком содержании тромбоцитов (тромбоцитозе) может произойти образование тромбов, то есть патологических сгустков крови внутри кровеносных сосудов.

При очень низком уровне собственных тромбоцитов больному могут быть необходимы переливания донорских тромбоцитов для предотвращения опасных кровотечений и кровоизлияний. Донорские тромбоциты можно выделять из цельной крови, но иногда предпочтительно их получение путем афереза (тромбоцитафереза).

В процессе кроветворения тромбоциты образуются путем отщепления от мегакариоцитов. Из каждого мегакариоцита, как правило, получается очень большое количество тромбоцитов.



Клетки крови под электронным микроскопом. Слева направо: эритроцит, тромбоцит (активированный), лейкоцит.