Цитостатиками называют лекарственные препараты, препятствующие клеточному делению. Так как интенсивное неконтролируемое деление клеток является свойством злокачественных опухолей, цитостатики являются основой химиотерапии большинства онкогематологических и онкологических заболеваний: лейкозов, лимфом, солидных опухолей. В некоторых случаях цитостатики могут использоваться и для лечения неопухолевых заболеваний – например, аутоиммунных.

При лечении цитостатическими препаратами страдают не только опухолевые клетки, но и другие клетки организма, особенно интенсивно делящиеся. Поэтому такое лечение обычно связано с побочными эффектами. Так, воздействуя на костный мозг, цитостатики в большей или меньшей степени подавляют кроветворение, вплоть до развития аплазии кроветворения и возникновения панцитопении. Воздействие на волосяные фолликулы часто приводит к выпадению волос, а воздействие на слизистые оболочки, особенно желудочно-кишечного тракта, - к их повреждениям (некрозы, воспаления).

По своему механизму действия и химическому строению цитостатики делятся на целый ряд различных классов: алкилирующие агенты, антиметаболиты, противоопухолевые антибиотики, ингибиторы топоизомеразы и многие другие. В настоящее время известны многие десятки цитостатических препаратов, и постоянно разрабатываются новые лекарства.