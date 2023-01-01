Венозный порт — устройство для внутривенного введения препаратов. В состав порта входит резервуар, соединенный с трубочкой-катетером. В ходе операции по установке порта катетер проводят в вену, а резервуар устанавливают под кожу пациента (чаще всего в области грудной клетки). Для внутривенного введения медикаментов после установки порта достаточно только проколоть иглой кожу над резервуаром и ввести препараты в резервуар, откуда они попадают в кровоток.

Порт представляет собой удобную конструкцию, которая, в отличие от обычных внутривенных катетеров, не требует соблюдения особого гигиенического режима, не приводит к существенным ограничениям в повседневной жизни и неприятным ощущениям. Порт может использоваться в течение длительного времени, иногда до нескольких лет.

В зависимости от проводимого лечения и телосложения пациента используют различные конструкции портов.

