Катетером называется медицинский инструмент в виде трубочки, предназначенный для сообщения полостей тела или кровеносных сосудов с внешней средой с целью ввода или вывода жидкостей и проведения других медицинских манипуляций.

Внутривенный катетер устанавливается в вену для введения лекарств в кровоток. Один конец катетера находится в вене, а через «свободный» пластиковый конец, находящийся снаружи тела, вводятся препараты. Катетер обеспечивает постоянный доступ к венозному кровотоку и позволяет многократно вводить лекарства без постоянных прокалываний вены. Это очень важно, в частности, при проведении химиотерапии больным с заболеваниями крови и злокачественными опухолями. Однако через катетер могут вводиться не только химиопрепараты, но и питательные растворы, компоненты крови, антибиотики и т. д.

Различают периферические и центральные внутривенные катетеры. Периферические катетеры, как правило, устанавливаются в поверхностные вены конечностей, такие как бедренная вена, медиальная и латеральная подкожные вены руки, вены кистей и ступней. Центральные катетеры устанавливаются в крупные вены туловища, такие как подключичная или яремная. Существует множество моделей как периферических, так и центральных катетеров, используемых для разных медицинских целей.

Долговременное использование внутривенных катетеров сопряжено с определенным риском осложнений (инфекции, образование тромбов и т. п.) и требует тщательного медицинского наблюдения и ухода.