Если вы много путешествуете на поезде, вы можете подарить «Баллы Доброты» в рамках благотворительного проекта РЖД подопечным фонда.

Подарить «Баллы Доброты» Пожертвовать бонусы от РЖД можно здесь

«Баллы Доброты» — благотворительный проект программы «РЖД Бонус». Ее участники могут пожертвовать накопленные баллы в фонд «Подари жизнь». Переданные баллы будут использованы для оформления билетов для подопечных фонда, проживающих в регионах, которые, к примеру, уже закончили основное лечение, но находятся на поддержке, то есть вынуждены несколько раз в год приезжать в клинику для обследований и консультаций. «Баллы Доброты» помогут родителям избежать дополнительных расходов на билеты.

Как передать баллы? 1 шаг Войдите в Личный кабинет программы «РЖД Бонус». 2 шаг Найдите форму обратной связи. 3 шаг Заполните заявление, указав фонд «Подари жизнь» и прикрепите его к вашему письму.