Подарить «Баллы Доброты»
Пожертвовать бонусы от РЖД можно здесь
«Баллы Доброты» — благотворительный проект программы «РЖД Бонус». Ее участники могут пожертвовать накопленные баллы в фонд «Подари жизнь». Переданные баллы будут использованы для оформления билетов для подопечных фонда, проживающих в регионах, которые, к примеру, уже закончили основное лечение, но находятся на поддержке, то есть вынуждены несколько раз в год приезжать в клинику для обследований и консультаций. «Баллы Доброты» помогут родителям избежать дополнительных расходов на билеты.
Как передать баллы?
1 шаг
Войдите в Личный кабинет программы «РЖД Бонус».
2 шаг
Найдите форму обратной связи.
3 шаг
Заполните заявление, указав фонд «Подари жизнь» и прикрепите его к вашему письму.
«Баллы Доброты» будут зачислены на счет фонда в течение 14 дней.
Если у вас еще нет персонального счета «РЖД Бонус», зарегистрируйтесь в Программе, накапливайте баллы, оплачивайте ими свои путешествия или конвертируйте их в «Баллы Доброты».