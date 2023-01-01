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Баллы доброты

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Если вы много путешествуете на поезде, вы можете подарить «Баллы Доброты» в рамках благотворительного проекта РЖД подопечным фонда.

Подарить «Баллы Доброты»

Пожертвовать бонусы от РЖД можно здесь

«Баллы Доброты» — благотворительный проект программы «РЖД Бонус». Ее участники могут пожертвовать накопленные баллы в фонд «Подари жизнь». Переданные баллы будут использованы для оформления билетов для подопечных фонда, проживающих в регионах, которые, к примеру, уже закончили основное лечение, но находятся на поддержке, то есть вынуждены несколько раз в год приезжать в клинику для обследований и консультаций. «Баллы Доброты» помогут родителям избежать дополнительных расходов на билеты.

Как передать баллы?

1 шаг

Войдите в Личный кабинет программы «РЖД Бонус».

2 шаг

Найдите форму обратной связи.

3 шаг

Заполните заявление, указав фонд «Подари жизнь» и прикрепите его к вашему письму.

«Баллы Доброты» будут зачислены на счет фонда в течение 14 дней.

Если у вас еще нет персонального счета «РЖД Бонус», зарегистрируйтесь в Программе, накапливайте баллы, оплачивайте ими свои путешествия или конвертируйте их в «Баллы Доброты».

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