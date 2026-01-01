Так называется благотворительный проект Клуба друзей Дикси. За покупки с картой клуба клиентам начисляются монеты кешбэка, которые можно потратить на добрые дела.
Как это работает
Заходите в мобильное приложение «Дикси».
Открываете раздел «Дари тепло».
Выбираете фонд «Подари жизнь», вписываете сумму и нажимаете «Списать монеты». «Дикси» переведет собранные средства в фонд.
А еще каждый месяц «Дикси» будет разыгрывать дополнительные монеты кешбэка среди участников, списавших монеты в фонды.
Давайте вместе дарить тепло и помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке!
Узнать больше
можно на сайте сети магазинов «Дикси»
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