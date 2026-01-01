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благотворительный фонд

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Дари тепло

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Так называется благотворительный проект Клуба друзей Дикси. За покупки с картой клуба клиентам начисляются монеты кешбэка, которые можно потратить на добрые дела.

Как это работает

  • Заходите в мобильное приложение «Дикси».

  • Открываете раздел «Дари тепло».

  • Выбираете фонд «Подари жизнь», вписываете сумму и нажимаете «Списать монеты». «Дикси» переведет собранные средства в фонд.

А еще каждый месяц «Дикси» будет разыгрывать дополнительные монеты кешбэка среди участников, списавших монеты в фонды.

Давайте вместе дарить тепло и помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке!

Узнать больше

можно на сайте сети магазинов «Дикси»

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