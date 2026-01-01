Так называется благотворительный проект Клуба друзей Дикси. За покупки с картой клуба клиентам начисляются монеты кешбэка, которые можно потратить на добрые дела.

Как это работает Заходите в мобильное приложение «Дикси».

Открываете раздел «Дари тепло».

Выбираете фонд «Подари жизнь», вписываете сумму и нажимаете «Списать монеты». «Дикси» переведет собранные средства в фонд. А еще каждый месяц «Дикси» будет разыгрывать дополнительные монеты кешбэка среди участников, списавших монеты в фонды. Давайте вместе дарить тепло и помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке!