Клубная программа «Вкусомания»

Для покупателей сети «Азбука вкуса», а также интернет-магазина av.ru.

«Азбука вкуса» предлагает покупателям участие в клубной программе «Вкусомания». Каждая онлайн или офлайн покупка приносит бонусы (один или два бонуса за каждый рубль чека), которые затем можно использовать в самых разных целях: купить товары, получить абонементы на чай или кофе, завтраки или обеды.

переведено в фонд на 1 сентября 2023 года

Оформить клубную карту (и начать копить бонусы) можно на кассе супермаркетов. Либо скачать приложение «Азбука вкуса» и зарегистрироваться/авторизоваться в нем.

Важно, что в «Азбуке вкуса» бонусы не только съедобные, но и полезные — вы можете потратить их на благотворительность, перевести в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». Все бонусы, списанные на благотворительность, конвертируются по курсу 100 бонусов = 1 рубль.

Собранные средства фонд тратит на самое необходимое для детей, которые проходят лечение и которым помогает фонд: лекарства, расходные медицинские материалы, диагностические реагенты, медицинское оборудование — все, что нужно, чтобы оказать самую современную и своевременную помощь.