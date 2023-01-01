Карта Mir Supreme

ЮниКредит Банк представляет карту Mir Supreme с форматом банковского вознаграждения. Одна из опций — благотворительность. Для клиентов UniCredit Private Banking.

В октябре 2022 года ЮниКредит Банк совместно с платежной системой «Мир» и Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина представил новую карту Mir Supreme для клиентов UniCredit Private Banking.

Особенностью карты является то, что клиенты могут выбрать формат банковского вознаграждения. Одна из опций — благотворительность: