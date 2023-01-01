Карта Mir Supreme

В октябре 2022 года ЮниКредит Банк совместно с платежной системой «Мир» и Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина представил новую карту Mir Supreme для клиентов UniCredit Private Banking.
Особенностью карты является то, что клиенты могут выбрать формат банковского вознаграждения. Одна из опций — благотворительность:
1,5% от суммы всех покупок будет ежемесячно перечисляться на счет выбранной вами благотворительной организации через сервис Добро Mail.ru. В списке девять фондов, среди которых есть «Подари жизнь».
Узнать больше
О карте Mir Supreme и ее возможностях