22.12.2014 Анзор приехал на контроль, у него сохраняется дефицит массы тела, показан «Ретаболил». Продолжает иммуносупрессивную терапию препаратом «Метотрексат».

09.11.2013 Анзор дома. Все у него хорошо. Настроение хорошее. Прилежно занимается дома. Вскоре приедет на плановую проверку. Препарат «Вифенд» Анзор по-прежнему получает благодаря благотворительной помощи.

17.10.2013 Анзор приехал на проверку. Офтальмолог наблюдает глаза мальчика, они немного воспалились. Настроение у Анзора приподнятое.

25.09.2013 У Анзора все хорошо. Сейчас он дома до очередной проверки. Много занимается по учебникам.

14.08.2013 Благодаря телезрителям Пятого канала нужную Анзору сумму удалось собрать после первого выпуска новостей в 10.00. Спасибо огромное! Всего по итогам сюжета на Пятом к 22.00 собрано 1 073 102 рубля.

Это гораздо больше, чем заявленные 230 000 рублей — такова стоимость двухмесячного курса лечения Анзора препаратами «Вифенд», «Сумамед», «Сингуляр». Однако, принимать их мальчик будет больше двух месяцев, к тому же, это не все дорогостоящие препараты, которыми он лечится. Анзор постоянно принимает также «Энплейт», «Гливек», «Эксиджад». Поэтому все собранные средства мы планируем потратить на Анзора же, на те лекарства, которые ему понадобятся в течение года. Если Минздрав обеспечит мальчика всеми необходимыми ему препаратами, оставшиеся деньги пойдут на покупку лекарств на выписку для других наших подопечных.

14.08.2013 Сегодня на Пятом канале в новостях вышел сюжет про Анзора и его обеспечение лекарствами. Журналисты попытались разобраться в ситуации, а также попросили зрителей канала помочь Анзору с помощью СМС-пожертвований на короткий номер фонда 6162. Спасибо! Будем ждать новостей.

07.08.2013 Анзор приехал в Российскую детскую клиническую больницу в Москве на плановую контрольную проверку. Мальчик чувствует себя не очень хорошо, опять начались проблемы с глазами. В семье Гиреевых случилось огромное несчастье — умер папа. Конечно, это не могло не сказаться на самочувствии Анзора.

Мальчик постоянно принимает большое количество препаратов: «Вифенд», «Сумамед», «Сингуляр», «Энплейт», «Гливек», «Эксиджат» и проч. Эти препараты назначены по жизненным показаниям и не подлежат замене. Родные Анзора пытались получить хотя бы часть положенных лекарств в Департаменте здравоохранения Ингушетии, но пока через суд им удалось добиться выдачи отдельных препаратов в мизерном количестве.

Сейчас Анзору необходимо оплатить курс лечения препаратами «Вифенд» (противогрибковый препарат), «Сумамед» (антибиотик) и «Сингуляр» (препарат для поддержания дыхательных функций) общей стоимостью 230 000 рублей. Благодаря нашим жертвователям мы постоянно покупаем необходимые Анзору лекарства, конечно, не бросим его и в этот раз. В рамках проекта «Лекарства на выписку» мы объявляем сбор средств на лекарства для Анзора.

20.06.2013 Анзор дома, чувствует себя неплохо. В этом месяце он участвовал в Играх победителей в качестве фотографа, был в фотобанде и наверняка наснимал много шедевров!

24.05.2013 Анзор снова в РДКБ, в офтальмологическом отделении. 21 мая состоялась операция на глазах. Прошла хорошо, мальчик чувствует себя хорошо. Настроение тоже отличное.

12.03.2013 Анзор сейчас дома, прилетал недавно на пару дней на плановую терапию. Большую часть времени мальчик проводит дома, но скучать ему некогда. Анзор занимается с учителями по скайпу, а в гости к нему частенько наведываются маленькие племянники. Настроение у Анзора отличное. Он очень вырос и повзрослел. В планах операция на глазах. Единственное, что огорчает, болят ноги. Ходит Анзор плохо, пока передвигается на коляске.

15.11.2012 Анзор отдохнул дома и вернулся в больницу на операцию. К сожалению, в клинике сломался микроскоп, поэтому операцию перенесли.

01.10.2012 У Анзора дела идут неплохо. Посттрансплантационные проблемы с лёгкими разрешаются с положительной динамикой. В скором времени Анзору предстоит операция на глазу по поводу катаракты.

20.08.2012 В конце прошлого месяца состояние Анзора позволило врачам отпустить его домой. Он вернется в больницу в начале сентября.

16.07.2012 У Анзора множественные посттрансплантационные осложнения. Сейчас мальчик передвигается на кресле-каталке из-за проблем с головкой бедренной кости, но чувствует себя неплохо. Функция тансплантата хорошая, явной реакции «трансплантат против хозяина» нет. Анзору проводится соответствующее лечение. Переливания компонентов крови не требуются.

22.05.2012 Мы закрываем сбор средств для Анзора, вчера анонимный благотворитель передал недостающие 456 000 рублей на лекарство для мальчика, спасибо!

17.05.2012 Анзор по-прежнему в Москве, в РДКБ. К счастью, инфекционное поражение легких совместными усилиями было побеждено, Анзор чувствует себя хорошо. Трансплантат функционирует тоже хорошо. Анзор продолжает принимать препараты «Эксиджад», который позволяет бороться с таким осложнением как перегрузка железом, и «Энплейт», который стимулирует процесс образования тромбоцитов. В общей сложности Анзору нужно купить лекарств на 506 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для мальчика в рамках благотворительного проекта фонда «Лекарства».

13.04.2012 Анзору пришлось вернуться в больницу на две недели раньше запланированного — у мальчика начались осложнения: он сильно ослаб, не мог дышать самостоятельно. Врачи диагностировали у Анзора пневмонию. Сейчас мальчик получает необходимую терапию, лечится с положительной динамикой.

02.04.2012 Мы закрываем сбор средств на лекарство для Анзора, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

19.03.2012 Анзору сделали операцию на глаза (у мальчика так называемая лекарственная катаракта). Сейчас Анзор уехал на восстановление домой. Из-за хронической реакции «трансплантат против хозяина» Анзор получает много лекарств. Ему постоянно требуется препарат «Гливек», который подавляет опухолевые клетки у больных хроническим лейкозом. Нужен препарат «Эксиджад», который позволяет бороться с избытком железа в организме (который может возникать вследствие частых переливаний компонентов крови). И нужен препарат «Энплейт» - стимулятор тромбопоэза. В общей сложности лекарств Анзору требуется на сумму 450 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для мальчика в рамках благотворительного проекта фонда «Лекарства».

10.03.2012 Анзор проходит лечение в отделении гематологии-1 Российской детской клинической больницы (РДКБ). Мальчик впервые приехал в Москву на лечение ещё осенью 2009 года. С тех пор Анзор прошёл через множество курсов химиотерапии и родственную трансплантацию костного мозга (ТКМ) — пересадка состоялась весной 2010 года. В конце 2011 года была осуществлена доливка стволовых клеток для улучшения функции трансплантата. После этой процедуры Анзора впервые с 2009 года отпустили домой!

Сейчас мальчик снова в отделении: получает терапию по поводу посттрансплантационных осложнений и реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ).