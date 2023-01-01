20.10.2013 Вчера, 19 октября, Влады не стало. Светлая память.

05.09.2013 К сожалению, у Влады диагностирован рецидив. Контрольный анализ крови выявил тотальный бластоз. Все методы лечения девочки исчерпаны. Влада с мамой уехали домой.

07.08.2013 Сегодня у Влады 28 день после трансплантации костного мозга от неродственного совместимого донора. Трансплантат функционирует, проявлений РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») нет. Девочке требуются переливания тромбоцитов и эритроцитов. Развлекается Влада, просматривая мультики и играя со своим любимым Смурфиком, которого подарил ей папа.

11.07.2013 Мы закрываем сбор средств для Влады, благодаря неравнодушным зрителям канала НТВ нужная девочке сумма была собрана к 13.20. Всего же с помощью SMS на короткий номер было собрано 1 634 555 рублей! Огромное спасибо, излишки средств пойдут на оплату поиска и активации доноров для других детей, нуждающихся в трансплантации. Это еще около 100 детей, которым необходима трансплантация в этом году.

В благотворительной акции приняло участие 12 000 человек, зрители программы «Сегодня» от Владивостока до Калиниграда, средняя сумма пожертвования составила 140 рублей. Что еще раз подтверждает наше любимое утверждение: «Не бывает маленьких пожертвований, бывает мало жертвователей»!

11.07.2013 О Владе вышел сюжет на телеканале НТВ, посмотреть репортаж можно по этой ссылке. благодаря каналу у нас есть возможность обратиться за помощью к огромной аудитории и проверить как работает наш новый способ пожертвования — СМС на короткий номер 6162.

10.07.2013 Диагноз «острый лимфобластный лейкоз» Владе поставили еще в сентябре 2011 года. Первое время девочка лечилась в родной Самаре, а когда в марте 2013 года болезнь рецидивировала, стала пациенткой Центра детской гематологии).

В клинике Влада прошла 4 блока противорецидивной терапии. Лечение переносила тяжело, однако, благодаря усилиям врачей, справилась с осложнениями и сумела выйти в ремиссию. Чтобы болезнь не вернулась, Владе необходима неродственная пересадка костного мозга. Донор для девочки найден, и подготовка к трансплантации уже начата. Осталось оплатить поиск и активацию донора стоимостью 774 000 рублей. Таких денег у семьи малышки нет, поэтому наш фонд объявляет сбор средств на оплату поиска и активации донора для Влады Мазанкиной в рамках соответствующего проекта.

Владе скоро исполнится три года. Девочка очень любит лепить из пластилина, рисовать и делать различные поделки. Обожает смотреть мультик про Лунтика и играть на планшете, который Владе любезно дает ее маленькая соседка по боксу. Дома Владу ждет старший брат Дима и любимый кот Семён.