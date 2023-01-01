03.02.2015 Нам стало известно, что 21 января Даши не стало. Светлая память мужественной девочке, и сил ее родителям и сестренке.

11.12.2014 К сожалению, болезнь у Даши рецидивировала. Врачи, которые наблюдали Дашу все время лечения, констатировали, что исчерпаны все возможности помочь девочке.

03.06.2014 У Даши закончился последний курс запланированной химиотерапии. Судя по результатам обследований, пока все хорошо. Эти результаты будут отправлены в клинику Майами, где Даша оперировалась, и потом определится дальнейшая тактика лечения. Сейчас семья Даши готовится к большому событию – переезду в Самару. С этим городом у семьи связано прошлое, живут бабушки. И получать качественную медицинскую помощь Даше в Самаре будет проще. Даша и ее сестренка-близнец Маша закончили школу с похвальными грамотами — учатся на пятерки.

16.04.2014 Даше провели 6 курсов химиотерапии. Последний завершился 11 апреля. Чувствует себя Даша хорошо, она очень рада, что химиотерапия закончилась. К Даше приходят учителя на дом, девочка закончила четверть на все пятерки. Она много читает, ходит гулять. В середине мая планируется приезд в Москву на очередную проверку.

15.01.2014 В декабре Даша провела первый курс химиотерапии в Рязани. Перенесла в целом нормально, но хуже, чем предыдущие химии. Почти совсем ничего не ела, было плохое настроение. Сегодня поехала опять в Рязань сдавать анализы, завтра, если все хорошо, начнет второй курс.

16.12.2013 Сегодня Дашу выписали из отделения хирургии ФНКЦ домой. Девочка чувствует себя хорошо, с понедельника (23 декабря) в Рязанской больнице начнет новый протокол. Предполагается проведение 6 курсов продолжительностью примерно 3 месяца (по 2 курса в месяц).

30.10.2013 Даша вернулась в Москву из госпиталя Майами после гипертермической химиотерапии и операции по удалении опухоли. Американские врачи очень довольны тем, как она перенесла лечение: после него Даше понадобилось для восстановления 8 дней интенсивной терапии, тогда как стандартный срок — недели и месяцы. Теперь надо набрать вес, и с этой задачей Даша должна справиться при помощи мамы, которая прекрасно готовит.

Врачи ФНКЦ считают, что у Даши отличные результаты обследований. Остались небольшая восстановительная операция и шесть курсов завершающей химиотерапии. Так что еще полгода борьбы, и есть все шансы на полную победу над болезнью.

10.10.2013 Друзья,благодаря вашему участию сумма на лечение Даши собрана! Мы закрываем сбор средств, большое спасибо!

09.10.2013 Дашу перевезли из клиники на квартиру, где она будет жить с мамой. Им вручили график приема лекарств, уколов антибиотиков и посещений клиники для обследования. И Даша, и мама очень рады перебраться в квартиру из клиники. Тем более, что теперь мама может готовить Даше любимую еду.

03.10.2013 Даша очень быстро идет на поправку. Врачи не перестают удивляться, как быстро она восстановилась, как рано начала сама просить нормальную еду (ее какое-то время кормили через гастростому), как рано сама пошла (Даша гуляет по коридору). Если все пойдет так же, то уже через неделю Дашу отпустят из больницы на квартиру и еще через 1-2 недели отпустят домой!

19.09.2013 Сегодня ночью у Даши состоялась операция по удалению остатков новообразования и введение гипертермической химиотерапии. Операция длилась 12 часов, врачи смогли удалить все очаги. Введение химиотерапии началось в 7:30 утра по московскому времени.

04.09.2013 Даша с мамой вчера прилетели в Майами. Сегодня отдыхают (перелет длился 12 часов). Даша очень боялась самолета, но по прилету успокоилась. Уже попросила помочь настроить ей Скайп, чтобы общаться с родными. Завтра Даша поедет в больницу на обследования, а сегодня собирается в дельфинарий.

22.08.2013 Даша получила визу и 25 августа вылетает в США на лечение. Все документы для Даши и ее мамы были сделаны в рекордно короткие сроки. Мы благодарим сотрудников ФМС России за быстрое оформление Даше загранпаспорта. Спасибо сотрудникам посольства США за то, что визу для Даши и ее мамы сделали легко и быстро. Мы желаем Даше счастливого пути и благодарим всех, кто перечисляет средства на ее лечение. Сбор продолжается!

21.08.2013 С момента начала сбора средств на лечение Даши c помощью SMS пожертвований было собрано 2 327 119 рублей. Огромное спасибо, всем кто помогает! Даша с папой сегодня приехали в Москву для получения визы. Настроение у девочки боевое!

20.08.2013 Сегодня о Даше вышел сюжет телекомпании НТВ. Помочь Даше можно, отправив SMS с суммой пожертвования на короткий номер фонда 6162.

17.08.2013 До 2011 года Даша Рожкова жила как все девочки — училась в школе, гуляла с подружками, летом ездила в деревню... А потом Даша заболела, ей поставили страшный диагноз «рак толстого кишечника». Эта форма рака у детей встречается настолько редко, что у врачей даже нет протоколов для ее лечения.

Дашу прооперировали. Но через год опухоль вернулась, причем с множественными метастазами. Девочке провели интенсивную химиотерапию, опухоль сократилась, метастазы исчезли. Но врачи уверяют, что это мнимое благополучие. У Даши очень агрессивная и быстрорастущая опухоль, которая не чувствительна к большинству известных медицине химиопрепаратов. Врачи уверены, что если Дашу сейчас оставить без лечения, опухоль очень скоро вырастет снова и тогда ее уже невозможно будет убрать никакой «химией». Есть только один способ справиться с этой злой и агрессивной опухолью — сделать гипертермическую химиотерапию. Это относительно новый и очень эффективный вид лечения, при котором подогретый раствор химиопрепарата вводят непосредственно внутрь опухоли. От такого мощного удара опухоль должна сократиться, после чего ее полностью удалят хирургическим путем.

Это вид лечения проводят лишь в нескольких клиниках мира, и в каждой из них огромные очереди. Нам удалось записать Дашу в детский госпиталь в Майами (США), хирурги которого готовы лечить Дашу и дают ей очень хорошие шансы. Вот только стоит лечение невероятно дорого — 435 000 долларов или 14 355 000 рублей. У Дашиных родителей нет и не может быть таких денег.

Ни Дашины родители, ни большинство из нас не знают никого, у кого была бы такая огромная сумма. В одиночку ее собрать невозможно. Но мы верим, что сообща мы решим эту задачу. Ведь это не просто деньги, это цена Дашиного спасения. Без этого лечения Даша не поправится, не вернется в школу, не закончит ее, не станет мамой, без лечения, как ни больно это говорить, не станет самой Даши. Поэтому в рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для спасения Даши Рожковой. Деньги собрать надо очень быстро — Даша с папой уже оформляют визы, и девочку уже ждут в клинике. Ведь чем быстрее начнется лечение, тем успешнее оно будет. Друзья! Мы верим, что вы отзоветесь на наш призыв, даже крик о помощи, и все вместе мы спасем Дашу!