17.10.2013 Денис получил курс облучения в условиях дневного стационара. Чувствует себя отлично, завтра уезжает домой. Основное лечение Денис закночил, дома он продолжит поддерживающую терапию и приедет через четыре недели на проверку.

10.09.2013 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Собрать нужную сумму в такой короткий срок нам помогли зрители «Пятого канала», где в течение всего дня транслировался сюжет о Денисе. В результате к 21.00 на короткий номер для смс-пожертвований было перечислено 887 652 руб, а значит, Денис сможет продолжить лечение от лейкоза! Огромное всем спасибо!

Средства, превысившие сумму сбора для Дениса, будут направлены на помощь другим «взрослым детям» — пациентам Центра детской гематологии старше 18 лет. Лечение в детской клинике для этих пациентов становится платным, за год в клинике лечится до 50 таких совершеннолетних пациентов.

10.09.2013 О Денисе вышел сюжет на «Пятом канале». Сегодня Денису исполнилось 18 лет, а значит, его лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии стало платным. Для того, чтобы юноша мог закончить терапию и уехать домой здоровым, необходимо 500 000 рублей.

Мы объявляем сбор средств для Дениса в рамках проекта «Сбор средств на лечение пациентов ФНКЦ в возрасте от 18 до 25 лет».

28.08.2013 Денис заболел в конце декабря 2012 года, появилась слабость и поднялась температура, начались боли в суставах. Сначала мальчика лечили от пневмонии, но когда терапия не принесла облегчения, направили в больницу г. Владимира. Здесь молодой человек прошел полное обследование и выяснилось, что причина недомоганий гораздо серьезнее. В феврале Дениса направили в Центр детской гематологии (ФНКЦ ДГОИ) в Москве. Здесь мальчик проходит химиотерапию и должен получить облучение. Однако 10 сентября ему исполняется 18 лет, а значит, терапия станет платной.