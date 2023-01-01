04.02.2016 Мальчик с мамой приезжали на очередное обследование. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Все хорошо, Дима выписывается домой.

26.10.2015 Дима приезжал на проверку. Состояние стабильное. Постепенно улучшается функция трансплантата. Чувствует себя хорошо.

13.10.2015 Дима дома, чувствует себя хорошо. У него появился аппетит, и малыш прибавил в весе. Потихоньку начал говорить, складывает простые предложения. В больнице его ждут 19 октября на контрольное обследование.

01.09.2015 Состояние Димы стабилизировалось, признаков РТПХ нет. Он продолжает принимать лекарства, но врачи решили выписать его на месяц домой, чтобы мальчик отдохнул от больницы.

03.07.2015 У Димы сохраняются большие проблемы, связанные с его трансфузионной зависимостью. Трансплантат функционирует плохо, поэтому решено провести очередную доливку клеток от мамы. В настоящее время мама проходит обследование. Признаки РТПХ минимальны, не требуют системной терапии, инфекционных очагов нет.

04.06.2015 Из-за гипофункции трансплантата состояние Димы остается тяжелым, однако признаков РТПХ и инфекций нет. Мальчик продолжает получать все необходимые лекарства.

15.05.2015 У мальчика прошло 7 месяцев от ТГСК. В связи с сохраняющейся гипофункцией трансплантата мальчику показано проведение высокодозного курса терапии иммуноглобулинами.

13.04.2015 Состояние Димы без изменений. Несмотря на то, что он получает терапию в полном объеме, у него сохраняется кожная РТПХ и недостаточная функция трансплантата.

12.01.2015 У Димы все еще остаются проблемы, связанные с цитомегаловирусной инфекцией и связанной с ней недостаточной функцией трансплантата. Мальчику продолжена терапия «Фоскавиром». Получил переливания тромбоцитов.

12.12.2014 У Димы сейчас основная проблема связана с вирусными осложнениями, в связи с чем мальчик получает терапию «Фоскавиром». Остальное неплохо.

11.11.2014 У Димы 27 день после пересадки костного мозга от мамы. Состояние удовлетворительное. Мальчик ежедневно нуждается в переливаниях тромбоцитов.

08.10.2014 Дима поступил в отделение ТГСК для проведения трансплантации костного мозга от мамы. Переливания крови пока не нужны.

15.09.2014 У Димы состояние по основному заболеванию тяжелое за счет отторжения трансплантата. Мальчику проводится вся необходимая терапия.

26.08.2014 По данным исследования химеризма у Димы зафиксировано отторжение трансплантата. У малыша сохраняется зависимость от переливаний компонентов крови, периодически проводится стимуляция гранулоцитопоэза.

14.07.2014 У Димы 41-й день после повторной трансплантации. Состояние тяжелое, но признаков РТПХ нет. Отмечается тенденция к приживлению трансплантата. Мальчик получает всю необходимую терапию.

23.06.2014 В начале июня Диме пришлось провести повторную трансплантацию от неродственного донора. Пока состояние мальчика остается тяжелым за счет осложнений раннего посттрансплантационного периода. Нужны постоянные переливания крови. Из хороших новостей: у Димы отмечается тенденция к приживлению трансплантата.

26.05.2014 Состояние пока тяжелое, однако признаков РТПХ нет. Сегодня планируется начать лучевую терапию. Будут проводиться переливания тромбоцитов.

09.04.2014 Дима находится в дневном стационаре. Функция трансплантата пока недостаточная.

26.02.2014 У Димы 12-е сутки после трансплантации. Состояние пока тяжелое, что естественно в этот период. Однако есть и хорошие новости: инфекций нет, есть тенденция к приживлению трансплантата, переливания крови не нужны. Получает лекарства (Г-КСФ) для восстановления уровня лейкоцитов. Переливания крови не нужны.

10.02.2014 Осталось 4 суток до трансплантации. Проводится плановая терапия, в том числе химиотерапия. Дима переносит ее неплохо, переливания крови не нужны.

04.02.14 3 февраля благодаря смс-пожертвованиям на номер 6162 от телезрителей НТВ для Димы было собрано 5 422 343 рубля. Деньги, собранные сверх суммы, необходимой Диме, пойдут на оплату поиска и активации костного мозга других детей, которым планируется трансплантация в Центре детской гематологии в феврале этого года. Спасибо всем, кто помог!

03.02.2014 В ближайшее время Диме проведут пересадку костного мозга — при лечении синдрома Вискотта-Олдрича эта процедура дает максимальные шансы на выздоровление. Донор для мальчика уже найден. Осталось оплатить его поиск и активацию. Стоимость процедур составит 1 050 000 рублей.

Сегодня о Диме вышел сюжет на телеканале НТВ.

14.11.2013 Благодаря препарату «Энплейт» у Димы удалось поднять уровень тромбоцитов. По экстренным показаниям Диме поставили центральный венозный катетер, назначена антибактериальная и инфузионная терапия. Возможно, в январе мальчику будут проводить пересадку костного мозга.

21.10.2013 Дима планово госпитализировался в ФНКЦ 16 октября для обследования. В январе-феврале планируется пересадка костного мозга. Мальчик получает препарат «Энплейт» ввиду падения уровня тромбоцитов, иммуноглобулин (раз в 3-4 недели), а также инфузионную, противовирусную, антибактериальную терапию. Вчера Дима затемпературил, но при этом настроение у него хорошее. Играет в машинки, смотрит любимый мультик про Лунтика, учится рисовать и катает коляску.

16.09.2013 Мы закрываем сбор средств для Димы, вся необходимая сумма собрана благодаря вашей помощи.

05.09.2013 У Димы синдром Вискотта-Олдрича. Этот диагноз мальчику поставили в 9 месяцев в [Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Дима проходит основную часть лечения дома, приезжая в клинику на коррекцию терапии.

В рамках предложенной врачами терапии Диме необходим приём препарата «Энплейт». Это лекарство способствует тромбопоэзу. Государством этот препарат не обеспечивается, поэтому покупать его необходимо самостоятельно.

Диме нужен один флакон препарата стоимостью 77 300 рублей.

В рамках проекта «Лекарства на выписку» мы объявляем сбор средств на лекарства для Димы.