05.11.2015 Даша заканчивает поддерживающую терапию. Она живет дома, учится, ходит с небольшой опорой. Кисть руки с трудом, но работает. Восстановление продолжается.

26.11.2013 На прошлой неделе Дашу прооперировали, удалили некротические поражения, вчера девочка прошла контрольное обследование и очень порадовала врача — у девочки очень хорошие результаты. Сейчас у Даши восстанавливается функция не только руки, но и кисти. Даша, хоть и с опорой, но сама может передвигаться, и это большая победа. Через некоторое время ей планируют возобновить лечение по основному заболеванию.

30.09.2013 Мы закрываем сбор средств для Даши. Собрать нужную сумму в такой короткий срок нам помогли зрители канала НТВ, где в течение всего дня транслировался сюжет о Даше. В результате нужная сумма была собрана уже к 15.45. А к 21.00 на короткий номер для смс-пожертвований было перечислено 1 931 935 рублей 93 копейки! В общей сложности вами в помощь Даше было отправлено 17 918 SMS-сообщений. Большое спасибо, благодаря вам девочка получит всю необходимую терапию.

Средства, превысившие сумму сбора для Даши, будут направлены на покупку следующего курса лечения противогрибковыми препаратами для девочки (в общей сложности Даше потребуется 4-5 курсов).

30.09.2013 Сегодня о Даше вышел сюжет на канале НТВ в программе «Сегодня» с просьбой пожертвовать на лечение девочки с помощью sms на короткий номер 6162.

29.09.2013 У Даши острый лимфобластный лейкоз. Она лечится в отделении гематологии Нижегородской областной детской клинической больницы с мая 2013 года. На фоне химиотерапии и ослабленного иммунитета у Даши начались серьезные инфекционные проблемы. В июле у Даши начался грибковый мукорозный энцефалит. В головном мозге образовался очаг грибка. Даша не могла говорить, двигаться. К сожалению, грибковые и другие инфекции — частые спутники гематологических заболеваний. Врачи могут вылечить эти инфекции с помощью противогрибковых препаратов, таких как «Кансидас» и «Амфолип». У Даши настолько серьезные инфекционные проблемы, что лекарств ей нужно намного больше, чем выделяется за счет бюджетных средств — в месяц Даше требуется препаратов на сумму, которая составляет месячный бюджет всего отделения.

Дашина семья не может себе позволить купить эти лекарства самостоятельно. У Даши только мама, которая воспитывает 5 детей. На очередной курс противогрибковой терапии Даше нужно 60 флаконов «Амфолипа» (по 100 мг) и 30 флаконов «Кансидаса» (по 50 мг). А это значит, что собрать нужно 1 300 000 рублей.

Этого количества лекарств Даше хватает на один месяц лечения. В общем девочке потребуется 4-5 месяцев лечения. Именно поэтому сбор средств для Даши также ведется НОНЦ и Фондом Олега Кондрашова.

Мы объявляем сбор средств для Даши в рамках проекта «Противогрибковая терапия».