25.01.2014 К радости Геры, врачи разрешили ему встретить Новый год дома, в Тюмени. 8 января мальчик с мамой вернулись в Санкт-Петербург. После двухнедельного перерыва в лечении уровень тромбоцитов у Германа снизился, но пока удается обходиться без переливаний тромбомассы. Терапия возобновлена.

Мальчик чувствует себя неплохо, с удовольствием ходит гулять. Гера очень радуется выпавшему снегу: он обожает кататься с горки.

Новости о Гере можно узнавать с сайта фонда АдВита.

22.12.2013 Возобновление терапии «Энплейтом» дало ожидаемый эффект: у Геры поднялись не только тромбоциты, но и гемоглобин, в переливаниях крови сейчас нет никакой необходимости. Мальчик чувствует себя хорошо, бодрый. Если все будет в порядке, врачи разрешат ему встретить новый год дома, в Тюмени, с любимой бабушкой. На днях Гера побывал на ёлке в больнице, получил кучу подарков, не может им нарадоваться. Благодаря занятиям с логопедом малыш научился выговаривать букву «р» и теперь все время рррррычит. Во время перерыва в лечении «Энплейтом» Геру вернули на гормоны, сейчас их постепенно отменяют.

20.11.2013 Сегодня утром о Гере вышел сюжет на 5 канале. А к 21.00 с помощью смс-пожертвований от зрителей 5 канала удалось собрать 4 486 576 рублей! Мы закрываем сбор средств. На собранные деньги Гера сможет пройти несколько курсов лечения «Энплейтом», а излишки будут потрачены на лекарства для других детей-подопечных фондов «Подари жизнь» и «АдВита». Спасибо огромное!

15.11.2013 Пятилетний Гера болен апластической анемией). При этой болезни нарушается выработка всех трех ростков кроветворения. Гера уже прошёл через трансплантацию костного мозга от неродственного донора (её мальчику провели в октябре 2012 года в Институте детской гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой в Санкт-Петербурге) и теперь восстанавливается. Однако у мальчика до сих пор плохо вырабатываются тромбоциты — клетки, которые отвечают за свертываемость крови. Без них Гера может погибнуть от обычного кровотечения.

Сейчас Гере переливают донорские тромбоциты, а также мальчику нужно обязательно принимать лекарство «Энплейт». Этот препарат помогает костному мозгу вырабатывать тромбоциты.

Это лекарство не оплачивается за счет государственного бюджета, поэтому на один курс лечения препаратом «Энплейт» Гере нужно 474 000 рублей. Так как Гере понадобится несколько курсов лечения, сбор средств на него также ведёт фонд «АдВита» (Санкт-Петербург).

В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы открываем сбор средств для Геры.