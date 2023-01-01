01.04.2014 По итогам обследования Ангелина находится в стабильном состоянии. Функция трансплантата удовлетворительная, признаков РТПХ нет. Иммуносупрессивная терапия отменена на 60 дней. Следующая госпитализация запланирована на 23 мая.

25.03.2014 Вчера Лина приехала в ФНКЦ на проверку. Девочка сдает анализы на химеризм, по итогам которых будет принято решение о дальнейшей тактике лечения и возможной выписке домой на более длительный срок. Лина приехала в прекрасном состоянии и настроении. Дома она в основном сидела в обнимку с маленьким братиком, потому что они очень соскучились друг по другу.

14.02.2014 С 17 января Ангелина находится в отделении дневного стационара. Функция трансплантата удовлетворительная, признаков РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») нет. Проводится противогрибковая, противовирусная терапия, профилактика РТПХ. Планируется выписка на перерыв в лечении на 2,5 месяца.

15.01.2014 Сегодня у Ангелины 27 сутки после пересадки. Девочку перевели в пансионат под наблюдение докторов-трансплантологов, сейчас Ангелине проводят противогрибковую, противовирусную и сопроводительную терапии. Трансплантат функционирует.

10.01.2013 У Лины 21 сутки от пресадки. Трансплантат функционирует, в заместительных переливаниях компонентов крови Лина не нуждается.

18.12.2013 Сегодня у девочки заканчивается этап кондиционирования, завтра будет пересадка. Мы желаем Лине большой удачи!

10.12.2013 Друзья, мы закрываем сбор средств для Ангелины — благодаря зрителям 5 канала на 21 час 10 декабря для девочки было собрано 4 742 085 рублей 02 копейки. Спасибо!

10.12.2013 Сегодня об Ангелине вышел сюжет, снятый журналистами 5 канала.

04.12.2013 Диагноз «апластическая анемия» Ангелине поставили в январе 2013 года, а уже через неделю девочку госпитализировали в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва в Москве. На проводимую терапию организм Ангелины не отвечает, поэтому в ближайшее время ей предстоит пересадка костного мозга. Стоимость поиска и активации неродственного донора составляет 881 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Ангелины.

15.11.2013 Ангелина приехала из города Тихорецка Краснодарского края. Она из многодетной семьи — у неё есть старшая сестра Вика и младший брат Богдан. Ангелина — непоседа и очень общительна. С пяти лет она с удовольствием занималась хореографией, участвовала в различных танцевальных конкурсах, и их коллектив даже занимал призовые места. Но в 10 лет девочке пришлось отказаться от танцев, так как ей был поставлен диагноз «сахарный диабет».

После этого Ангелина некоторое время занималась баскетболом, контролируя уровень сахара во время тренировок. Как-то мама стала замечать, что после уколов инсулина у девочки остаются синяки. Сначала она думала, что попадала в капилляры, но потом синяки стали больше, и мама пошла с Ангелиной к врачу. В Краснодарской больнице Ангелине поставили диагноз апластическая анемия. Уже через 9 дней после подтверждения диагноза, 14 февраля, Ангелина приехала на лечение в Москву в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ангелина не любит сидеть без дела. В больнице она читает, любит рисовать, вышивать крестиком, посещает все творческие мастер-классы, которые проводятся в отделении. Конечно же Ангелина учится в больничной школе — в пятом классе. И участвует в различных олимпиадах: по математике, русскому и английскому языкам. О будущем девочка ещё не очень задумывается и пока не знает, кем она больше хочет стать — актрисой или врачом. И та, и другая профессия ей очень нравятся.