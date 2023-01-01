05.11.2015 У Саши дела отлично. Чувствует себя хорошо, все в норме. Юноша учится, играет в футбол, начал получать прививки.

09.04.2014 Сашу ненадолго отпускали домой, где он встречался с друзьями и вернулся в клинику на продолжение терапии в отличном настроении. Обследования показали, что у мальчика все хорошо.

17.02.2014 У Саши сегодня 21 день от аутотрансплантации стволовых клеток. Мальчик наблюдается трансплантологами.

30.12.2013 Саше проведено 4 курса химиотерапии. Перенес его юноша удовлетворительно. Сейчас он выписывается под наблюдение гематолога по месту жительства и следующая дата госпитализации— 20.01.2014.

16.12.2013 Мы закрываем сбор средств для Саши, вся необходимая на покупку лекарства сумма собрана. Спасибо!

06.12.2013 Мы благодарим зрителей телеканала НТВ, которые с помощью SMS-пожертвований на наш номер 6162 собрали для Саши 3 270 776 рублей 54 копейки. Большое спасибо!

05.12.2013 Сегодня о Саше вышел репортаж телеканала НТВ.

04.12.2013 Саша Мельников лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва от лимфомы Ходжкина с августа 2013 года. Заболел мальчик год назад и его долгое время безрезультатно лечили тульские медики. Поставить точный диагноз и начать правильное лечение удалось только в Москве. Лечение идёт очень сложно — позади уже три курса противорецидивной химиотерапии, но в ремиссию мальчик так и не вышел. Консилиум врачей клиники пришёл к выводу, что помочь Саше победить болезнь сможет препарат «Адцетрис». Это новое американское лекарство, разработанное специально для лечения рефрактерных ходжкинских лимфом и позволяющее добиться ремиссии. Препарат не зарегистрирован в России, поэтому стоит очень дорого — цена курса лечения для Саши составляет 3 800 000 рублей.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Саши Мельникова.