11.06.2014 Сегодня в отделении реанимации клиники не стало Антона. Светлая память мальчику.

03.06.2014 В конце мая Антошу с бабушкой отпускали домой на 10 дней. Мальчик был очень рад, потому что и он и бабушка уже очень хотели передышки от больницы. 26 мая Антон вернулся в больницу. Сейчас у мальчика упали анализы, повышена температура, есть подозрение на очаг инфекции. Антона перевели в отделение, где ему планируется сделать биопсию. Пока настроение у мальчика не очень хорошее, лежит в кровати. Еще у Антона большая проблема в потере веса, который ему так и не удается набрать.

03.04.2014 На 64 сутки после трансплантации есть проявления острой РТПХ, функция трансплантата умеренно снижена. У Антона плохой аппетит, тошнота. Мальчик получает все необходимое лечение.

12.02.2014 Антон в стабильном состоянии, трансплантат функционирует, переливания крови не нужны. Продолжается плановая терапия. Антона перевели в отделение дневного стационара, через несколько дней планируется проведение контрольной пункции. Антон ждет подарка от дедушки - игровую приставку - и очень скучает по двухмесячному братику, который с мамой и папой ждет его дома.

24.01.2014 Кондиционирование (подготовку к пересадке) Антон перенес удовлетворительно. Сегодня 8 день от неродственной полностью совместимой траснплантации. У Антона периодически поднимается температура. Ребенок в аплазии кроветворения. Антону показана заместительная терапия переливаниями тромбоцитов. Настроение у мальчика пока не очень, когда он чувствует себя получше, играет на планшете или собирает пазл.

28.12.2013 Мы закрываем сбор средств на лечение Антона, благодаря SMS-пожертвованиям на номер 6162 от зрителей НТВ удалось собрать 4 090 231 рубль! Огромное спасибо всем зрителям, сотрудникам и руководству канала за помощь, отзывчивость и за возможность рассказать о наших подопечных!

27.12.2013 Сегодня про Антошу вышел сюжет телеканала НТВ.

26.12.2013 У Антона неходжкинская лимфома. С августа этого года мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Учитывая тяжёлое течение болезни и высокий риск рецидива, Антону показана трансплантация костного мозга. Генетически подходящего донора в семье нет, поэтому для Антона был начат поиск неродственного донора в международном регистре. Мальчику подошёл донор из Германии, трансплантация уже назначена на 16 января, но деньги на оплату поиска и активации донора ещё предстоит собрать — это 810 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Антона.

20.11.2013 Антон получил 5 введений «Адцетриса», результаты обследования на ПЭТ показывают полную ремиссиию. Также для Антона найден полностью совместимый неродственный донор, и как только мальчик пройдет весь курс лечения «Адцетрисом», будет проведена трансплантация.

15.08.2013 Антон начал лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева — в связи с рефрактерным (то есть устойчивым к терапии) течением болезни Антону необходимо введение противорецидивного препарата «Адцетрис». Препарат не зарегистрирован в России и очень дорог, оплатить его покупку возможно только с помощью благотворителей. Введение лекарства планируется в Центре детской гематологии под контролем врачей. Также было принято решение о начале поиска неродственного донора для мальчика — скорее всего, Антону предстоит трансплантация костного мозга.