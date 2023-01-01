04.07.2014 Аня приезжала на плановую проверку. Она активна и позитивна. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Выписана для продолжения терапии по месту жительства. Следующая госпитализация в ФНКЦ 29 сентября.

20.06.2014 Состояние девочки стабильное, аппетит сохранен, сознание ясное. Трансплантат функционирует хорошо, однако нарос смешанный химеризм (то есть обнаруживаются ее собственные, а не только донорские, кроветворные клетки), что требует дополнительных наблюдений. Девочку выписывают для дальнейшего проведения терапии по месту жительства. Плановая госпитализация в ФНКЦ 30 июня.

30.04.2014 Состояние Ани на 60 день после неродственной пересадки стабильное. Трансплантат функционирует хорошо. Признаков РТПХ нет. Сегодня Анечку выписали домой, для продолжения терапии по месту жительства. Следующая плановая госпитализация в отделение дневного стационара ожидается 26 мая.

05.04.2014 Аня в стабильном состоянии, видимых инфекционных проблем нет. Девочка сейчас в пансионате, получает терапию в плановом режиме, мечтает о встрече с певицей Нюшей.

28.02.2014 26 февраля Ане сделали пересадку костного мозга от неродственного донора. Она получает иммуносупрессивную, антимикробную (роцефин), противовирусную (ганцикловир), противогрибковую (флюканозол), сопроводительную терапию.

05.02.2014 Мы закрываем сбор средств для Ани, с помощью телезрителей 5 канала собрано 4 209 403 рубля! Спасибо огромное все, кто откликнулся!

Отдельное спасибо за терпение и понимание абонентам сети «Мегафон». В момент эфира на 5 Канале 4 февраля в сети «Мегафон» произошел технический сбой, в результате которого у некоторых абонентов суммы списывались по нескольку раз. «Мегафон» обещал вернуть всем своим абонентам повторно списанные средства, возвраты должны начаться с 5 февраля и могут занять несколько дней. Мы приносим извинения за доставленные неудобства.

03.02.2014 В конце прошлого года Аня в тяжелом состоянии вернулась в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва, у девочки вновь упали все показатели крови. К сожалению, врачи признали, что у Анечки рецидив апластической анемии. Теперь уже стало понятно, что вылечить Аню может только трансплантация костного мозга.

Сегодня про Аню вышел сюжет на 5 канале.

Для Ани найден неродственный донор костного мозга. Он делится своими клетками совершенно бесплатно, но расходы, связанные с его поиском, забором у него клеток и доставкой их в Россию очень велики. В Анином случае они составляют 1 млн 50 тысяч рублей.

Аня живет в маленьком селе с мамой, прабабушкой и прадедушкой. Мама сейчас не работает, потому что ухаживает за дочкой. Пенсия Ани и стариков — вот и весь доход семьи. Найти столь огромную сумму Анина семья не сможет, даже если продаст свой скромный домик. Поэтому мы объявляем сбор средств на оплату поиска и активации донора костного мозга для Ани Зобковой.

25.11.2013 Аня уже два раза приезжала в Центр детской гематологии на обследование, дела у нее неплохо. Оба раза врачи корректировали Анечке терапию и отпускали домой.

3.10.2013 Аня хорошо ответила на лечение, ее выписали домой. В ноябре врачи ждут Аню на контрольное обследование.

10.07.2013 К сожалению, в начале июля у Ани резко ухудшились анализы крови, после обследования выяснилось, что у девочки рецидив. Аня вернулась в Центр детской гематологии, ей начали второй курс лечения препаратом «Атгам», также запущен поиск неродственного донора костного мозга в международном регистре.

29.05.2013 Аня прошла курс лечения препаратом «Атгам» и частично ответила на терапию. В неплохом состоянии Аня выписана домой под наблюдение врачей.

25.02.2013 Аня недавно стала пациенткой Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, заболела же она в июне 2012 года. Все началось с гепатита, и как осложнение после этой болезни у Ани развилась апластическая анемия.