16.12.2015 Диме провели операцию на левом глазу. Сейчас мальчик дома, чувствует себя хорошо. По лейкозу все в порядке.

18.11.2015 У Димы остается нерешенным ряд проблем: неполный химеризм, неврология, сложности со зрением. По основному заболеванию сохраняется ремиссия.

01.10.2015 Дима жалуется на головные боли, в связи с этим его проконсультировал врач-невролог. Функция трансплантата удовлетворительная, однако врачи считают, что у Димы есть высокий риск рецидива.

22.09.2015 Дима дома, он в ремиссии. У мальчика все еще сохраняется смешанный химеризм. С профилактической целью мальчик принимает антибактериальные препараты.

03.08.2015 28 июля Диме провели офтальмологическую операцию, а 4 августа перевели в отделение дневного стационара для продолжения терапии. Дима чувствует себя неплохо, у него сохраняется морфологическая ремиссия.

02.07.2015 Дима жалуется на умеренную тошноту. Сейчас он снова в больнице, проходит противомикробную терапию, связанной со стоматитом.

10.06.2015 Врачи отмечают положительную динамику в лечении Димы. Он по-прежнему в ремиссии, ему провели пункцию костного мозга.

14.05.2015 Дима чувствует себя неплохо. Получает противовирусную терапию, морфологически сохраняется ремиссия.

16.04.2015 Дима чувствует себя хорошо, получает антибактериальную, противогрибковую, противовирусную, сопроводительную терапию.

04.03.2015 У Димы дела не очень хорошо: по-прежнему недостаточная функция трансплантата, смешанный химеризм, затяжной бронхит. Получает всю необходимую терапию.

10.02.2015 У Димы сохраняется недостаточная функция трансплантата, смешанный химеризм и волнообразное течение цитомегаловирусной инфекции. Наблюдается положительная динамика в виде увеличения силы в конечностях.

31.12.2014 Проблемы остаются все те же: недостаточная фнукция трансплантата, смешанный химеризм, цитомегаловирус. Дима продолжает принимать всю терапию в полном объеме.

02.12.2014 Несмотря на смешанный химеризм, у мальчика констатирована ремиссия по основному заболеванию. Острых инфекционных проблем на данный момент нет, но иногда обнаруживается цитомегаловирус. Дима получает все необходимую терапию.

05.11.2014 У Димы отмечается острая РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина») в кишечной форме. Врачи начали мальчику всю необходимую терапию.

07.10.2014 Состояние стабильное, показатели крови в порядке. Принимает всю терапию по назначению.

15.09.2014 У Димы 131 день от пересадки костного мозга. Мальчику проводится иммуносупрессивная, инфузионная, сопроводительная терапия.

11.08.2014 У Димы 97 день от пересадки костного мозга. Есть небольшие жалобы на тошноту и слабость. Состояние по основному заболеванию тяжелое за счет течения РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина»). Мальчик получает соответствующую терапию и проходит ЛФК.

15.07.2014 7 мая Диме была проведена пересадка костного озга и сегодня после неё прошло уже 68 дней. У Димы много посттрансплантационных трудностей, в основном, связанных с инфекциями, гипофункцией трансплантата, а также неврологическими проблемами. Диме проведена стимуляция гранулоцитопоэза.

26.05.2014 Сегодня у Димы 19-й день после неродственной трансплантации. С инфекционными проблемами врачам постепенно удается справиться. Мальчик чувствует себя неважно из-за кишечной РТПХ, но есть улучшение. Получает все необходимую терапию.

06.05.2014 Сегодня у Димы шестой день после трансплантации костного мозга от неродственного донора. Пока состояние тяжелое, упали показатели крови, есть септический процесс. Мальчик находится на кислородной поддержке, получает необходимую терапию.

03.04.2014 Дима продолжает терапию и чувствует себя неплохо. Мальчику продолжается лечение препаратом «Эрвиназа», переносит его Дима хорошо. Мальчик как всегда очень позитивен и рассудителен.

27.03.2014 С 12 марта Диме начата специфическая терапия - протокол N по плану (навельбин, идарубицин). Сегодня 15-е сутки от начала протокола. Также сегодня проведена КМП из 2-х точек, миелограмма, MRD еще в работе.

15.02.2014 Благодаря зрителям телекомпании НТВ для Димы было собрано 6 683 134 рубля. Мы от всей души благодарим телезрителей — на собранные деньги фонд поможет не только Диме, но и другим детям, которым нужны незарегистрированные зарубежные лекарства. Спасибо!

15.02.2014 В 2006 году Диме был впервые поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз. Тогда Дима быстро вышел в ремиссию, вылечился, выписался и 7 лет жил как обычный мальчишка. Однако в 2013 году болезнь вернулась, и Дима поступил с рецидивом в Морозовскую больницу.

Диме необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора, поэтому он был переведен в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Пересадка намечена на февраль, и будет оплачена государством, но перед этим Диме необходимо пройти курс лечения препаратом «Эрвиназа». Это зарубежное лекарство и оно государством не оплачивается. Стоимость курса для Димы (а ему потребуется 5 флаконов) составит 900 000 рублей.

Сегодня о Диме вышел сюжет журналистов компании НТВ.

В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Димы.