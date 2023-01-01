25.02.2021 У Даши после нескольких лет благополучия была очень сложная ситуация в 2018-2020 гг.: в качестве вторичной опухоли развился острый лимфобластный лейкоз, а когда была достигнута ремиссия по лейкозу, вновь активизировалась опухоль головного мозга. Сейчас Даша прошла долгое и сложное больничное лечение и выписалась в стабильном состоянии на поддерживающую терапию.

03.08.2015 Даша чувствует себя хорошо. Контрольное обследование, проведенное в конце июля, показало, что признаков метастазирования нет, ремиссия сохраняется.

19.06.2015 У Даши сейчас все хорошо, она в ремиссии. Контрольное обследование назначено на июль.

29.04.2015 Мы закрываем сбор средств для Даши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

21.04.2015 Даша продолжает терапию — приезжает в отделение получать курс «химии», после которого едет восстанавливаться домой. В данный момент для продолжения терапии Даше необходим противоопухолевый препарат «Космеген». В общей сложности девочке необходимо приобрести препарат на сумму 272 600 рублей.

В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы открываем сбор средств для Даши.

20.10.2014 В сентябре после восьмого курса химиотерапии упали показатели крови, пришлось срочно госпитализироваться. Даше провели сопроводительную терапию и переливание крови. Лечение продолжается.

29.08.2014 Даше проведены 5-й, 6-й и 7-й курсы химиотерапии. Введение химиопрепаратов перенесла удовлетворительно.

16.06.2014 Даша прошла курс лучевой терапии и 4 цикл химиотерапии. Перенесла непросто и получала параллельно лекарственную терапию и переливания эритроцитной массы. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

01.04.2014 Даше проведёны три цикла химиотерапии. Лечение девочка перенесла удовлетворительно. На следующем этапе лечения Даше показано проведение локальной лучевой терапии.

05.03.2014 Мы закрываем сбор средств для Даши, вся необходимая сумма собрана! Спасибо!

17.02.2014 Даше три года. Еще чуть больше месяца назад, казалось, все было в порядке: Даша ходила в детский сад, рисовала, лепила, смотрела мультики и жила как все обычные дети. Признаки болезни появились вскоре после Нового года: тошнота, вялость, сонливость, судороги... Ребенка немедленно направили на МРТ, и при обследовании обнаружилась опухоль головного мозга.

15 января опухоль была удалена в Морозовской больнице. Гистологическое исследование показало, что речь идет о злокачественном новообразовании: атипичной тератоид-рабдоидной опухоли (АТРО). Это значит, что для лечения Даши необходима химиотерапия.

Химиопрепараты, используемые при лечении АТРО, воздействуют на сердце. Поэтому девочке жизненно важен прием кардиопротекторов, то есть лекарств, защищающих сердечную мышцу от повреждения.

Сейчас Даше необходимо лекарство «Кардиоксан» стоимостью 169 998 рублей. Мы объявляем сбор средств для Даши в рамках проекта «Сопроводительная терапия».