21.10.2014 У Тани все хорошо, она дома, получает поддерживающую терапию по месту жительства, следующая госпитализация девочки планируется на ноябрь.

30.07.2014 На прошлой неделе Тане начали первый блок поддерживающей терапии. По основному заболеванию состояние удовлетворительное. Сегодня Таню отпустили домой, и в середине сентября ее ждут на проверку.

25.04.2014 Продолжается лечение в условиях дневного стационара. Сейчас вторая неделя этапа консолидации III. Все по плану.

26.03.2014 Таня продолжает принимать терапию в рамках дневного стационара. С 25 марта девочке начат очередной этап лечения: консолидация II. Таня получает «Эрвиназу» и переносит лечение хорошо.

27.02.2014 Мы закрываем сбор средств для Тани: благодаря зрителям телеканала всего за один день собрано 4 450 709 рублей! Огомное спасибо!

Собранные сверх нужной суммы деньги пойдут на оплату лекарств другим подопечным фонда.

25.02.2014 У Тани во время очередного введения препарата «Аспарагиназа» возникла острейшая аллергическая реакция: отек, удушье, сыпь... Врачи приняли решение о срочной замене этого лекарства на «Эрвиназу» — препарат, который не зарегистрирован в России, а потому не оплачивается государством. На курс лечения Тане необходимы 10 упаковок «Эрвиназы» общей стоимостью 1 690 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств на покупку «Эрвиназы» для Тани Проворовой.

Сегодня о Тане вышел сюжет журналистов 5 канала.

17.12.2013 Лечение идет по плану. Таня вовремя вышла в ремиссию. Терапия продолжается.

20.11.2013 Таня стала пациенткой Центра детской гематологии (ФНКЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева). Девочка заболела в середине сентября, с пневмонией она попала в больницу своего города, где ее обследовали и заподозрили острый лимфобластный лейкоз. В Центре детской гематологии диагноз подтвердился. Таня уже начала получать химиотерапию.