10.02.2016 Все неплохо. Мама Максима от всего сердца благодарит всех, кто помог ее сыну.

23.10.2014 7 октября было второе введение «Адцетриса». Сейчас Максим дома, в конце октября вылетает в Санкт-Петербург для проведения ПЭТ/КТ-исследования и очередного введения «Адцетриса».

25.06.2014 Максиму провели третий курс лечения препаратом «Адцетрис», сделали ПЭТ-исследование. После небольшой паузы в лечении Максим вернулся в клинику для проведения пересадки костного мозга. 19 июня Максиму провели трансплантацию от неродственного донора, сегодня идут 5-е сутки — юноша чувствует себя гораздо лучше и даже смог разговаривать по телефону.

02.04.2014 Максим получил первый курс лечения препаратом «Адцетрис», согласно обследованиям у юноши есть положительная динамика. Сегодня Максим приехал в клинику, и 4 апреля ему проведут второй курс лечения. После 3-го курса (примерно через месяц) будет сделано ПЭТ-исследование для оценки результатов терапии.

18.03.2014 За выходные в помощь Максиму было собрано 1 109 685 рублей. Мы закрываем сбор средств для юноши. Избыток средств будет потрачен на помощь детям с такой же потребностью, как у Максима. Большое спасибо!

15.03.2014 Благодаря зрителям 5 канала всего за один день было собрано 4 204 755 рублей! Спасибо! Сбор продолжается.

14.03.2014 У Максима рефрактерное течение заболевания. Это значит, что опухолевые клетки устойчивы к стандартной противоопухолевой терапии. Врачи рекомендовали Максиму пройти лечение препаратом «Адцетрис». Это новый американский препарат, разработанный специально для лечения рефрактерных ходжкинских лимфом.

Курс лечения «Адцетрисом» позволит вывести Максима в ремиссию, необходимую для проведения трансплантации костного мозга. На курс лечения юноше нужно 27 флаконов этого лекарства. Препарат не зарегистрирован в России и очень дорогой. Стоимость 27 флаконов составляет 4 725 000 рублей.

Сегодня про Максима вышел сюжет журналистов 5 канала.

Мы открываем сбор средств для Максима в рамках проекта фонда «Незарегистрированные лекарства».

10.02.2014 Впервые Максим заболел в 2003 году, тогда ему было 14 лет. Увеличенные лимфоузлы оказались симптомом серьезного онкогематологического заболевания — лимфомы Ходжкина. Лечить Максима стали по месту жительства — в Областной детской больнице Ростова, и болезнь отступила.

Но в июле 2013 года случился рецидив, болезнь вернулась. Максима направили на лечение в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Начали химиотерапию, но опухолевые клетки почти не реагировали на лечение. Такое течение болезни называют рефрактерным, устойчивым к терапии. Сейчас главная задача врачей — вывести Максима в ремиссию. После чего юноше предстоит трансплантация костного мозга, без которой с болезнью, увы, не справиться.