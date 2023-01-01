24.05.2018 Леша поступил для прохождения контрольного обследования. По результатам ПЭТ-КТ ухудшений нет.

02.06.2016 Состояние стабильное. Несколько месяцев назад Леша напугал врачей, у него было подозрение на рецидив, которое, к счастью, не подтвердилось. Мальчик выписывается под наблюдение врачей по месту жительства.

17.09.2015 Леша приезжал на контрольное обследование. ПЭТ показала, что у него все хорошо. Сейчас мальчик записался на индивидуальное обучение во второй класс.

05.08.2015 Леша по прежнему находится дома, продолжает принимать «Ксалкори» и будет принимать его до сентября. В сентябре его ждут в ФНКЦ для контрольного осмотра, и если все будет хорошо, в лечении будет сделан перерыв. Сейчас мальчик по прежнему дома, в хорошем настроении, продолжает помогать ухаживать за животными.

20.07.2015 Леша в ремиссии, находится дома, продолжает принимать «Ксалкори». Сегодня у Леши была пункция, по результатам которой будет определено дальнейшее лечение мальчика. Если все нормально, то Леша будет приезжать в больницу только на проверку. В целом мальчик очень хорошо себя чувствует, помогает батюшке при храме ухаживать за животными.

05.06.2015 Мы закрываем сбор средств для Алеши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

13.05.2015 Алеше нужно продолжать терапию «Ксалкори», однако в больнице сейчас этого препарата нет, а родители сами приобрести его не в состоянии. Стоимость препарата на курс лечения составляет 230 000 рублей.

В рамках проекта «Лекарства» мы открываем сбор средств для Алеши.

02.02.2015 Алеша приезжал на проверку в больницу. Обследование показало, что отрицательной динамики нет, сам он ни на что не жалуется. Мальчику необходимо продолжать лечение.

15.10.2014 После нескольких рецидивов заболевания Леше провели трансплантацию костного мозга от полностью совместимого неродственного донора. Однако и после этой процедуры заболевание продолжало прогрессировать. В связи с этим докторами принято было решение о применении препарата «Ксалкори» как единственно возможного средства помочь мальчику. Терапия проводится параллельно с доливкой донорских клеток. Сейчас Алеша поступил в больницу для третьей доливки. Он чувствует себя хорошо, его состояние улучшилось, в связи с чем решено продолжить терапию «Ксалкори».

31.07.2014 У Алёши, к сожалению, обнаружен рецидив заболевания.

21.04.2014 Проведено 4 введения «Адцетриса», переносимость хорошая. Сделано ПЭТ-исследование всего тела, отмечается явное улучшение, но полная ремиссия не достигнута. Сейчас Алексея выписали домой под наблюдение местного онколога. Следующая госпитализация в ФНКЦ 5 сентября.

26.03.2014 У Алёши продолжается курс лечения препаратом «Адцетрис». Переносит лечение мальчик хорошо.

20.03.2014 Мы закрываем сбор средств для Алеши. Вчера по итогам сюжета на канале НТВ удалось собрать 6 996 449 рублей с помощью SMS-пожертвований на номер 6162. На эти средства мы сможем купить лекарства не только Леше, но и другим нашим подопечным. Большое спасибо телезрителям канала!

19.03.2014 Алеша приехал лечиться в Центр детской гематологии из Оренбурга. У него анапластическая крупноклеточная лимфома, и врачи назначили ему препарат «Адцетрис», которое поможет ему выйти в ремиссию. После чего возможно будет проведение трансплантации костного мозга. Это новый американский препарат, разработанный специально для лечения рефрактерных лимфом. «Адцетрис» не зарегистрирован в России, стоимость курса лечения для мальчика составит 1 045 000 рублей.

Мы объявляем сбор средств для Алеши в рамках проекта «Незарегистрированные лекарства».

Сегодня про Алешу вышел сюжет на телеканале НТВ, мы обратились с просьбой помочь мальчику к зрителям канала.