31.10.2014 У Вани нет признаков РТПХ, в связи с чем была отменена иммуносупрессивная терапия. По результатам обследования у ребенка положительная динамика. Ваню выписывают домой для дальнейшего лечения. Следующая госпитализация намечена на 2015 год.

21.10.2014 Ваня с мамой приехали в больницу на проверку.

28.07.2014 У Вани 86 день от пересадки костного мозга. Состояние по основному заболеванию стабильное. Функция трансплатата удовлетворительная. Особых жалоб у ребенка нет. Признаков РТПХ нет. На данный момент у ребенка смешанный химеризм, с тенденцией к ухудшению. Ваня продолжает принимать всю необходимую терапию.

26.05.2014 Сегодня у Вани 26-й день после трансплантации. Мальчик чувствует себя хорошо, признаков РТПХ не наблюдается, получает противогрибковую и противовирусную терапию. Костный мозг прижился. Врачи планируют выписать Ваню в отделение дневного стационара.

14.05.2014 У Вани 13-й день от трансплантации донорского костного мозга, есть признаки приживления. Есть и некоторые проблемы, например, стоматит. Настроение пока неважное.

10.04.2014 За весь день 9 апреля телезрителями 5 канала было перечислено для Вани 4 894 600 рублей. Огромное спасибо! Мы закрываем сбор средств для мальчика. Избыток суммы будет потрачен в помощь детям с такой же потребностью как у Вани.

09.04.2014 Сегодня о Ване вышел репортаж наших друзей, журналистов 5 канала.

08.04.2014 У Вани первичный иммунодефицит, с июня прошлого года он лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. В ближайшее время мальчику предстоит пройти через трансплантацию костного мозга. Стоимость поиска и активации донора для Вани составит 1 050 000 рублей.

В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы открываем сбор средств для Вани.